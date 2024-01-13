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聯成公所內部紛爭加劇 波及中華公所選舉

記者劉梓祁／紐約報導
于金山、蕭貴源與律師米利安等人召開「聯成公所會員發布會」。(記者劉梓祁／攝影)
于金山、蕭貴源與律師米利安等人召開「聯成公所會員發布會」。(記者劉梓祁／攝影)

由美東聯成公所引發的糾紛，目前影響紐約中華公所新任主席選舉；聯成公所顧問于金山、蕭貴源與律師米利安(Thomas Mirigliano)等人12日召開「聯成公所會員發布會」，表示願將聯成主席選舉問題暫時擱置，依規重新選出兩名中華公所主席候選人，以免影響公所運作。

由於本屆中華公所新主席需由聯成推薦，聯成公所主席梁漢本日前指定朱超然、梁華釗為中華公所主席候選人，但卻被指提名繞過審核且自身無權，為此原定於11日舉行的中華公所主席選舉，目前遭到無限延期。據了解，該決定在中華公所與屬下七大社團會面後做出。知情人表示，兩小時的討論內容中，包括庭審陳述紀錄。

聯成公所去年3月發生大火，餘波持續至今。(記者劉梓祁／攝影)
聯成公所去年3月發生大火，餘波持續至今。(記者劉梓祁／攝影)

去年聯成公所發生大火致建築嚴重燒毀，隨後封閉數月修繕。在此期間，原定於同年5月的職員換屆選舉未舉行，對此包括于金山、蕭貴源在內的顧問委員會提告。根據本報所獲完整法庭紀錄，于、蕭與何茂林、鄧學源，在該年7月28日向紐約州最高法院起訴公所現任主席梁漢本。

原告在起訴書中表示，梁漢本在任期間違反章程、行為不當，並「致力於消除對其行為的異議和監督」以維持「專制統治」，任期已過卻拒絕舉行選舉。梁漢本表示，選舉因火災延期，並得到法官薩特勒(Lori Sattler)批准，可在該年11月底前完成。

于金山等人則認為選舉不合法，指梁的任期按章已在6月結束。于在證詞中說，舉行選舉是梁「單方面行為」，破壞內部「團結及核心原則」，全體原告提名鄧學源為新任主席。

梁漢本則作證說，原告「將自己描述成受害者」，實際目的為「控制並利用公所謀取私利」。他指，四人中有三位未經選舉當選主席，因此妄圖施加不當壓力。另外，梁提交了包括火災報告、華文報刊等數十份證據供法官參考。

月前，聯成公所完成主席和議員改選，梁漢本連任但部分議員未能連任，其中多人對梁執政不滿。選舉在中華公所舉行，現場僅有少數代表和志願者及安保人員，另一候選人鄭石則提前離場。數位未連任議員表示，儘管任期3月截止，但已被公所用「前任」揶揄。

米利安表示，梁漢本用「非民主」方式破壞選舉，甚至在近日以反訴威脅。他說，梁的作法缺少透明性，不僅建築翻新款項明細不清，且選舉過程違反章程，希望重啟合法競選。

當天的會議上，聯成公所秘書劉義斌一度到場拍攝，遭到阻攔後雙方產生口角。梁漢本則表示，顧問委員會「非法盜用」聯成會員之名開會，未經過公所同意。

紐約州

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