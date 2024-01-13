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亞裔慶龍年 2/3、2/4法拉盛迎春接彩

記者高雲兒／紐約報導
「美國亞裔活動中心」將於2月3日和4日，在法拉盛舉辦第18屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動。(記者高雲兒／攝影)
「美國亞裔活動中心」將於2月3日和4日，在法拉盛舉辦第18屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動。(記者高雲兒／攝影)

為迎接即將到來的農曆新年，「美國亞裔活動中心」將於2月3日(周六)和4日(周日)在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第18屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動，共同慶祝龍年的到來；活動得到紐約州眾議員金兌錫和紐約市議員黃敏儀的支持，並由華策會福壽老人中心和凱悅嘉軒酒店共同協辦。

美國亞裔活動中心主席顏天怡介紹，農曆新年象徵著春天的到來和新的一年的開始，是一個充滿希望和祝福的節日。此次活動不僅是民眾傳統慶祝的場合，還將為他們提供購物的絕佳機會，滿足對農曆新年所需的一切。

據悉，「迎春接彩」活動將在天廣商場擺設30多個攤位，包括來自台灣、馬來西亞、印尼和菲律賓等地的美食攤位，提供各種美味佳餚；另外還有文化攤位，可體驗春聯書法、傳統燈籠、手工编織、自助串珠等傳統文化活動。

此外，健康攤位將提供測量血壓和體重指數等服務，現場還設有英雄攤位，包括109警察分局、消防局、美國海軍、社安隊等，以表彰這些英雄們的辛勞。

活動現場將呈現多元的文化表演，包括中國、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度和韓國等國家的傳統舞蹈，展示各種藝術風采。同時，參與者還可參與問答遊戲和幸運抽獎，有機會贏得豐富的獎品。

「第18屆 迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」免費對所有市民開放，活動時間為2月3日和4日的上午11時至下午4時，地點在天廣新天地，地址為法拉盛39大道133-33號。欲了解更多活動資訊，請致電(917)903-2831。

亞裔 法拉盛 印尼

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