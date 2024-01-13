布碌崙華聯會慶新年 望壯大服務

布碌崙華人聯合會近日在羊頭灣的海鮮自助餐廳舉行2024新年慶典活動。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會近日在羊頭灣的海鮮自助餐廳舉行2024新年慶典活動，包括會員、警政界嘉賓約200人出席，向大眾獻上新年祝福，場面熱鬧溫馨。

除準備豐盛佳餚給長者們享用外，在幾名會員和社區機構的慷慨捐贈下，主辦方也準備乾糧、現金獎、刮刮樂、名牌包等抽獎禮品，贈送給當日的幸運兒；許多年長者也興致勃勃來到台前高歌，展現出多樣性和活力，帶動現場氣氛。

華聯會會長鄧銘賢表示，目前在布碌崙有班森賀、羊頭灣U大道、戴克高地15大道共三個社區服務中心，提供長者、青少年以及課後項目(After School)等服務；截止當前有3000多個活躍會員，但每年服務的人數遠超於此，至少1萬人。

他透露，該會的預算 相當緊張，尤其擔憂2025年市議會給予非營利機構的撥款，希望能夠爭取足夠的資金給亞裔 社區；目前該會有五名全職、三名兼職員工，考慮到預算有限無法雇用更多人，不過大多為年輕人的職員們在一群青少年義工的幫助下，也發揮很好的領導作用，「今年的目標也希望可以壯大華聯會，發展更多服務。」

州參議員曲怡文、州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、市議員莊文怡等人當日也出席活動，為長者們帶來新年祝福；其中剛上任的莊文怡說，目前臨時辦公室已啟用，地址是布碌崙Stillwell大道2015號，而正式的辦公室還在裝修當中，等開張了會再通知。

莊文怡辦公室也設有中文專線，電話(929)502-0491，接通後工作人員將以中文溝通，民眾無須擔心語言障礙。