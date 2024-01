紐約餐館周回歸 600家餐廳推出平價饗宴

紅珍珠樓主打創新融合的中餐料理。(取自紅珍珠樓官網)

備受期待的紐約市 餐館周(NYC Restaurant Week)將於16日(周二)回歸,並持續至2月4日(周日),目前已經有621家餐廳確認參與該活動,其中有17家中餐館參與,在期間為顧客提供平日難得的特價套餐選擇。

紐約市餐館周每年都會舉辦兩次,分別在夏季和冬季,每次持續一個月左右。去年夏季於7月24日至8月20日舉行。參與的餐廳將會為早午餐、午餐、晚餐製作特價菜單,為顧客提供平時難以享受到的平價選擇。有些餐廳甚至會提供包括全部三餐在內的超值套餐。

紐約市餐館周官網顯示,本次活動與去年一致,將會按照30元、45元和60元三個價位提供兩道菜午餐或三道菜晚餐選擇。值得注意的是,紐約市餐廳周不包括周六在內。這些餐廳在周六會按照正常菜單價格提供菜品,周日則會選擇性地提供部分特價菜單。

「紐約市旅遊業欣欣向榮。有了2024紐約市冬季活動(NYC Winter Outing),我相信今年我們將打破更多紀錄,」 市長亞當斯 (Eric Adams)表示。「無論你是對餐廳、文化、酒店還是景點感興趣,您都能在紐約市冬季活動中找到感興趣的內容。我們歡迎紐約市民和遊客支持800多家參與企業,享受這個世界上最偉大的城市所提供的一切。」

600多家餐廳中,共有17家中餐廳參與,其中包括由法裔名廚馮格里奇頓(Jean-Georges Vongerichten)創立的紅珍珠樓(House of the Red Pearl at Tin Building)與華人大廚Philippe Chow掌勺的同名餐廳(Philippe by Philippe Chow)。

皇后區法拉盛則有兩家餐廳參與,分別是日料Kaizen與泰餐曼谷時光(When in Bangkok)。從1992年首次舉辦紐約餐館周以來,位於曼哈頓華埠 的麒麟金閣和金豐大酒樓每年都會參與餐館周活動,但今年卻未出現在活動餐廳列表中。