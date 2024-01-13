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ISPA紐約年會 台藝文團隊踴躍參與

記者劉梓祁／紐約報導
陳玟臻、黃翊和許慈茵三人。(記者劉梓祁／攝影)
陳玟臻、黃翊和許慈茵三人。(記者劉梓祁／攝影)

成立於1949年的國際表演藝術協會(ISPA)作為全球性表演藝術組織，旨在加強世界各地表演藝術組織與專業人士之間的聯繫和合作，並每年舉辦年會；本年共有來自51個國家及地區、203個城市的540名各國表演藝術專業人士參加，其中來自台灣代表團隊盛況空前，除獨立藝術經理人許慈茵及「小島大歌」創辦人陳玟臻外，還有舞蹈家黃翊等人。

根據駐紐約台北文化中心，在國際表演藝術協會邁入75周年之際，協助多位台灣代表參與為期三日的紐約年會，其中黃翊工作室獲邀於「新作提案」(Pitch New Works)單元介紹最新創作「墨」，和挪威、英國、西班牙、加拿大、新加坡伊朗、南非等國的另外九件獲選作品，從101份申請者中脫穎而出。

舞蹈家黃翊在新作提案單元介紹新作。(紐文中心提供)
舞蹈家黃翊在新作提案單元介紹新作。(紐文中心提供)

第四次參加年會的黃翊介紹說，「墨」作為打磨十年後才問世的作品，拆解與重構了文字藝術家董陽孜作品「無聲的樂章」，並結合大量科技元素，與中華傳統毛筆書寫的內涵相融合，令舞者在有限的空間中表現出筆觸中的飛白、濃淡。自小便對科技產品有濃厚興趣並掌握編程技術的黃翊說，此次所介紹新作品中包含有影像和機器人等科技元素，並藉助了人工智慧(AI)生成多個場景。

從2015年開始，黃翊便開始將機器人融入進藝術舞蹈中，並獲得多個國際獎項，其中與工業機器人共舞的「黃翊與庫卡」成為代表作之一。他說，本年10月起將有涵蓋美國東西兩岸的新作品巡演啟動，希望向西方觀眾展示東方跨領域藝術的美麗。

「小島大歌」創辦人陳玟臻，即將開始19站巡演。(陳玟臻提供)
「小島大歌」創辦人陳玟臻，即將開始19站巡演。(陳玟臻提供)

許慈茵和陳玟臻作為「2023-2025年ISPA台灣夥伴計畫」的獲選人，已是第二次參加年會。陳玟臻表示，過去一年在不斷提升完善「小島大歌」的創作內容，並即將開始為期四個月的巡演，地點包括紐約、波士頓和羅德島等地的19個場館。該項目於2015年發起，目標為由台灣出發，透過音樂串連兩大洋「南島文化」，八年來實地走訪了與台灣原住民文化相連的16個太平洋、印度洋島國。

許慈茵則說，在獲選夥伴計畫後，作為獨立經理人暫居在德國，目標是成為一個能促進「雙向交流」的文化連結者，並協助國際藝術家在當地開展活動。她說，在去年成功舉辦的基礎上，今年9月或將再於當地策畫「聚焦台灣」(Focus Taiwan)活動，令更多台灣藝術家走向海外。

獨立藝術經理人許慈茵將繼續把台灣藝術帶至德國。(許慈茵提供)
獨立藝術經理人許慈茵將繼續把台灣藝術帶至德國。(許慈茵提供)

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