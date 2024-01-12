不砍市清潔局預算 市府增智能垃圾桶

市長亞當斯宣布不砍市清潔局和市公園局經費。(市長辦公室提供)

繼前日恢復市警局、市消防局招聘預算之後，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)11日宣布也不砍市清潔局和市公園局經費，將在全市安裝2萬3000個智能垃圾桶，並為數千名低收入 市民提供半年帶薪工作機會。

亞當斯表示，由於市府採取緊急措施應對財政赤字危機，目前已經不需要砍減市清潔局和市公園局經費。這意味著，市衛生局原計畫在全市安裝的2萬3000個智能垃圾桶，可以繼續推進。此外，市公園局和市社會服務局聯手打造的公園就業計畫(POP)，也繼續獲得經費支持，每年將為數千名低收入市民，提供六個月在公園工作的機會，以及時維修和運營紐約市所有公園設施。

與此同時，恢復的經費還將用於全市街道清潔、公共空間打掃、以及鼠患的治理。除了推進「100%將垃圾裝進容器」的政策之餘，市清潔局還將清理路面垃圾袋，並持續在鼠患嚴重社區進行「滅鼠行動」。亞當斯認為，告別骯髒的街道，改變市容市貌是政府工作重點，所以在合理化經費預算後，應優先投資全市環境清潔，「我們希望紐約市不再老鼠成群，人們不需要在街道上閃躲成堆的垃圾袋。」

這獲得了市議會的認同，但也再次引發市議員們對政府削減的批評。市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會財政委員會主席、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，市長願意聽取市議會的意見，優先將環衛服務、街道清潔、市民健康放在首位，是非常明智的改變。「然而，我們依舊認為，市長在許多公共福利的項目上削減是不明智的。市議會將繼續監督市府準確規畫預算，收回對關鍵市民福利開支的裁撤，優先提供關鍵性服務。」