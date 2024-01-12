我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛中國增 每周20班 機票跟著降

王家衛藏進對張國榮的思念 「繁花」最催淚彩蛋在這…

不砍市清潔局預算 市府增智能垃圾桶

記者張心╱紐約報導
市長亞當斯宣布不砍市清潔局和市公園局經費。(市長辦公室提供)
市長亞當斯宣布不砍市清潔局和市公園局經費。(市長辦公室提供)

繼前日恢復市警局、市消防局招聘預算之後，紐約市亞當斯(Eric Adams)11日宣布也不砍市清潔局和市公園局經費，將在全市安裝2萬3000個智能垃圾桶，並為數千名低收入市民提供半年帶薪工作機會。

亞當斯表示，由於市府採取緊急措施應對財政赤字危機，目前已經不需要砍減市清潔局和市公園局經費。這意味著，市衛生局原計畫在全市安裝的2萬3000個智能垃圾桶，可以繼續推進。此外，市公園局和市社會服務局聯手打造的公園就業計畫(POP)，也繼續獲得經費支持，每年將為數千名低收入市民，提供六個月在公園工作的機會，以及時維修和運營紐約市所有公園設施。

與此同時，恢復的經費還將用於全市街道清潔、公共空間打掃、以及鼠患的治理。除了推進「100%將垃圾裝進容器」的政策之餘，市清潔局還將清理路面垃圾袋，並持續在鼠患嚴重社區進行「滅鼠行動」。亞當斯認為，告別骯髒的街道，改變市容市貌是政府工作重點，所以在合理化經費預算後，應優先投資全市環境清潔，「我們希望紐約市不再老鼠成群，人們不需要在街道上閃躲成堆的垃圾袋。」

這獲得了市議會的認同，但也再次引發市議員們對政府削減的批評。市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會財政委員會主席、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，市長願意聽取市議會的意見，優先將環衛服務、街道清潔、市民健康放在首位，是非常明智的改變。「然而，我們依舊認為，市長在許多公共福利的項目上削減是不明智的。市議會將繼續監督市府準確規畫預算，收回對關鍵市民福利開支的裁撤，優先提供關鍵性服務。」

低收入 亞當斯 紐約市

上一則

莊文怡、市小商業服務局長訪日落公園

下一則

雷傑納隆科學獎 紐約州華生亮眼

延伸閱讀

亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗

亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33

超人氣

更多 >
1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發

1月中旬開始轉運 3生肖「鹹魚翻身」財運大爆發
加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...

加州華裔夫婦滑雪 遇雪崩遭活埋 死裡逃生只因...
避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作

避免生細菌 剩飯放進冰箱前做這個動作
賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌

賀新禧 好市多推春節款蘇格蘭威士忌
街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出