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逾20萬公校生 持有市獎學金帳戶

記者胡聲橋╱紐約報導
市教育局公布，已經有20多萬名公校生持有「大學儲蓄計畫」的獎學金帳戶。(取自NYC Kids RISE臉書)
市教育局公布，已經有20多萬名公校生持有「大學儲蓄計畫」的獎學金帳戶。(取自NYC Kids RISE臉書)

紐約市教育局總監班克斯(David C.Banks)和非營利組織「紐約市兒童崛起計畫」(NYC Kids RISE)11日宣布，「大學儲蓄計畫」(Save for College Program)現在已經讓20多萬名公校生持有了市獎學金帳戶，並鼓勵家長們對孩子的大學教育基金儘早規畫儲蓄。

該計畫由市公校系統、市長公平與種族公正辦公室(Mayor's Office of Equity and Racial Justice, 簡稱MOERJ)、格雷基金會(Gray Foundation)和「紐約市兒童崛起計畫」合作發起，為全市每名公校幼兒園孩子提供一個紐約市獎學金帳戶。

當家長開通其中的NYC獎學金帳戶(NYC Scholarship Account)時，可免費獲得100元初始資金，帳戶內的資金可以用於孩子將來的高等教育，並允許家庭、學校和社區為帳戶提供額外資金，透過結合種子獎學金、家庭儲蓄、社區投資和各個層級的資金流，為公校學生，特別是低收入的有色人種學生建立重要的資產。 該計畫自2017年啟動以來，已為20多萬個獎學金帳戶投入了近3000萬元。

研究顯示，大學儲蓄帳戶內哪怕只有1至500元，孩子上大學與畢業的可能性，要比沒有帳戶的孩子分別高出三倍以及四倍。

班克斯表示，該計畫是學生和家庭共同努力，確保孩子將來能夠接受高等教育和職業培訓的的一種好方法。「紐約兒童崛起計畫」創始執行主任格利克斯坦(Debra-Ellen Glickstein)強調了該計畫的合作性質。她說，該計畫允許兒童所在社區的每一分子都可以對孩子的未來進行投資。

市公立學校所有幼兒園、一年級和二年級的學生都可以參加這個計畫。該計畫2026年將擴展到所有小學年級。更多信息可上nyckidsrise.org查詢。

紐約市 儲蓄 公校

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