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高德曼與華埠會議 承諾社區增設辦公室

記者許君達╱紐約報導
國會議員高德曼與華埠及小義大利社區人士會面，聽取社區意見，並擬在華埠增設流動辦公室以更好服務社區。(紐約東華協會提供)
國會議員高德曼與華埠及小義大利社區人士會面，聽取社區意見，並擬在華埠增設流動辦公室以更好服務社區。(紐約東華協會提供)

紐約州國會眾議員高德曼(Dan Goldman)近日召開社區事務會議，與曼哈頓華埠及小義大利社區的多名社團機構負責人會面。高德曼表示，社區提出在華埠設立流動辦公室的建議可行，並承諾將開始著手安排此項事務。

設立流動辦公室的建議由民主黨65D區領袖于金山提出。于金山表示，高德曼的選區內住著大量說中文的居民，他可考慮在日常的選民服務之外，派懂中文的專員駐紮在華埠為居民、小商家以及新移民提供更好的服務。高德曼表示，他願意與華人社區增加溝通，也認為這項建議可行，並承諾會開始著手執行。

社區較為關注的議題還包括曼哈頓堵車費計畫以及遊民問題。華埠和小義大利反堵費聯盟的發起人陳建閃和古奇(Edward J Cuccia)向高德曼投訴，徵收堵車費將嚴重威脅兩個社區的經濟命脈。高德曼表示，他正在擬定向大都會運輸署(MTA)提出相關意見，並會把華埠及小義大利社區的訴求和關切納入其中。

大蘋果新移民服務中心負責人王鏑則表示，照顧弱勢群體應是紐約市所有社區的共同責任，然而華埠地區現有的遊民所數量遠高於紐約市其他社區，凸顯不公。

此外，華埠社區人士鄭明佑在會上提議為華埠建設牌樓以體現文化特色，高德曼表示，他了解到此前社區內部對於牌樓的建設地點缺乏共識，但如能建設多所牌樓，或可平息爭議。

對於社區關切的議題，高德曼表示，有些事務屬於市府或州府的職權，國會議員辦公室可以作為平台向地方行政機構反饋社區心聲，但無法直接干涉州級事務。不過，還是歡迎居民積極利用這個平台發出自己的聲音。

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