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華埠啟蒙學校確認1月31日結束經營

記者許君達╱紐約報導
歷史悠久的華埠啟蒙學校將於1月底結業。圖為2017年學生參加畢業典禮。(本報檔案照)
歷史悠久的華埠啟蒙學校將於1月底結業。圖為2017年學生參加畢業典禮。(本報檔案照)

在曼哈頓華埠啟蒙學校此前傳出關閉傳聞後，校方於近日證實消息。根據目前的計畫，啟蒙學校將於1月31日(周三)正式結業；該校在社區歷史悠久，有校友表示將會從外州趕回紐約，向這所意義非凡的學校告別。

啟蒙學校位於勿街(Mott St.)，由非營利機構匡濟會在1981年創辦，致力於為三至五歲兒童提供免費的雙語文化學前教育，同時也為有需要的華人移民家庭聯絡社區資源和服務。

在華埠居住了超過50年的民主黨65D區領袖于金山介紹，啟蒙學校是整個華埠地區第一間主要為華人社區提供完整PRE-K學前教育的機構。當時，類似的民間機構很少，而能夠提供中文服務的就只有啟蒙學校這一家，為很多需要辛苦打工的華人家長解決了很大的育兒托兒難題。于金山表示，這樣一所承載著社區歷史的學校如今面臨關閉，實在可惜。

對於學校選擇結業的原因，該校校長黎淑玲沒有接受採訪。作為大華埠民權聯盟成員的社區人士王鏑認為，學校關閉應與近年來華埠人口流失、學齡兒童減少有關，學校的命運正反映了華埠的歷史。

于金山則表示，他在2008年至2010年間擔任紐約中華公所主席時，每年都會參與啟蒙學校的畢業典禮，當時感覺學校還比較熱鬧、學童們的狀態也都不錯。

王鏑是最早透露啟蒙學校計畫結業的消息的人士之一。他說，曾就讀過啟蒙學校的校友們已經收到了邀請，將於19日(周五)在紐約舉辦一場特別聚會。有人已經表示，屆時將會從外州趕回紐約，向這所意義非凡的學校告別。

華埠 華人 移民家庭

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