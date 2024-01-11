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紐約客談／啟蒙學校功成身退 華埠仍須前行

紐約客談

華埠啟蒙學校是歷史最悠久的中英雙語托兒早教機構之一，40多年來，已經成了一個旗幟性的存在。如今，旗幟終要降下，這個結果令人唏噓，但並不意外。

啟蒙學校的成功，是特殊的時代所賜。早年間，華埠雖然不是個富人區，但住滿了人，居民們聚居在這個語言相通文化相近的社區中，各自努力工作、努力生養孩子、努力在這個充滿機會的新家園創造自己的未來。而與此同時，在商業機構尚不夠發達的華埠社區中，數量有限的福利性服務機構變構成了維繫本地社區氛圍的最佳中樞。

比如啟蒙學校，不僅是華人家庭中學前兒童的託付之所，同樣也是大人們的信息驛站，哪裡有工可做、哪裡可以申請補助、送孩子去哪家學校更好......這樣的人群與信息匯聚之處，是一個社區中最寶貴的空間資源。

而啟蒙學校今天的落幕，也是時代舞台的布景變換所致。隨著外區乃至外州的開發，華埠的青年人口愈來愈多地搬遷至那些新興的華人社區，留下的人群平均年齡愈來愈大、收入水平也愈來愈低。在這樣的條件下，學齡兒童的減少是個必然。此外，隨著更多非營利機構和商業教育機構的出現，人們有了更多的選擇，啟蒙學校作為「社區中心」的功能也早已淡化。有社區人士總結，啟蒙學校的命運映射出整個華埠的縮影，此言不虛。

時代一直在變，有些實物終將進入歷史。不過，實物背後的精神不宜丟棄。啟蒙學校結束了它的使命，但華埠作為美東地區最傳統的華人聚居區，像啟蒙學校一樣維繫社區連結感的功能需要找到其他的新繼承者，不該與學校一齊結業。

華埠 華人 福利

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