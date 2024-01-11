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面交風險多 紐約市警推98個交易專區

記者高雲兒／紐約報導
警方呼籲市民進行線下電商交易時，儘量選擇前往專用交易地點，盡可能靠近攝像頭，確保交易的安全。(記者高雲兒／攝影)
警方呼籲市民進行線下電商交易時，儘量選擇前往專用交易地點，盡可能靠近攝像頭，確保交易的安全。(記者高雲兒／攝影)

紐約市警局為提升市民線下交易安全性，最近宣布推出專用交易地點，覆蓋市警每個分局的轄區。這項新舉措的目標是提供一個受到警方保護的公共交易場所，以讓市民在進行線下交易時感到更安心。

隨著各類線上平台的廣泛使用，線下交易的頻率逐漸增加，但相應的風險也使市民感到擔憂，搶劫等案件也時有發生。紐約市警防止犯罪部隊(Crime Prevention Division)的警員陳偉玲表示，很多人在網上達成協議後，選擇在線下交易，而犯罪分子往往建議在隱蔽的小巷進行交易，使得一旦發生搶劫或衝突，錄像回溯變得非常困難。

陳偉玲指出，紐約市警在各警局門口的攝像頭下設立了電商線下交易區(E-commer...
陳偉玲指出，紐約市警在各警局門口的攝像頭下設立了電商線下交易區(E-commerce Exchange Zone)。(記者高雲兒／攝影)

陳偉玲指出，為應對此事，自去年12月起，紐約市警在各警局門口的攝像頭下，設立了電商線下交易區(E-commerce Exchange Zone)；此外，部分市府部門和地鐵門口也配置了交易區，總計有98個交易區，覆蓋市警每個分局的轄區。

紐約市警局為提升市民線下交易安全性，最近宣布推出專用交易地點，覆蓋全市幾乎百分之...
紐約市警局為提升市民線下交易安全性，最近宣布推出專用交易地點，覆蓋全市幾乎百分之百的區域。(記者高雲兒／攝影)

為了提供更安全的環境，陳偉玲表示，只要看到「E-commerce Exchange Zone」標誌，即代表這是電商線下交易區，每個標誌上方都裝有監控器，監控全年無休；且因在警局門口，常有巡邏，「這不僅有助於記錄罪案現場，還能提供犯罪分子的識別信息，追蹤其逃逸方向，有效提高市民在交易過程中的安全性。」

警方呼籲市民進行線下交易時選擇前往這些專用交易地點，並盡可能靠近攝像頭，確保交易的安全；同時，他們也提醒市民在參與線下交易活動時要謹慎行事，保持警覺，確保個人和財產的安全。

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