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少數族裔媒體圓桌會議 市教育局：無證客補足公校系統疫期學生流失

記者張心／紐約報導
市教育局發言人斯蒂爾代表市教育總監班克斯，同包括「世界日報」在內的近十家具有影響力的少數族裔媒體會面。(取自在線會議)
市教育局發言人斯蒂爾代表市教育總監班克斯，同包括「世界日報」在內的近十家具有影響力的少數族裔媒體會面。(取自在線會議)

紐約市長辦公室10日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請市教育局發言人斯蒂爾(Nathaniel Styer)宣講市公校系統新年戰略；面對無證客學生大量湧入，甚至擠壓本地生教學資源時，斯蒂爾解釋，這對於某些公校來講是好事，疫情期間有12萬學生離開市公校系統，無證客恰好能夠填補這些生源損失。

這是紐約市長辦公室「少數族裔媒體圓桌會議」首次邀請市教育局參會，市教育局發言人斯蒂爾代表市教育總監班克斯(David Banks)，同近十家具有影響力的少數族裔媒體會面，分享市教育局在2024年的系列工作重點。

因本周風暴連綿，近2000名無證客從貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的帳篷營地，緊急躲入布碌崙(布魯克林)的麥迪遜高中(James Madison High School)，導致該校3800名學生全部轉為遠程上課，遭家長和當地民代批評「嚴重影響學生學習進度」。

此問題成為當日會議焦點，面對「無證客學生是否已成為市府重點？不僅地位遠超普通公校生，且未來會持續搶佔紐約市學生資源」的質疑時，斯蒂爾表示，無證客危機不僅令紐約人頭痛，也讓市府面對棘手問題；但他認為，市教育局到目前為止，處理此問題及時且有效，把無證客「危機」變為復興教育系統的「轉機」。

「過去兩年，全市公校接收了3萬4000名無證學生，我們認為這不是一種壓力，對部分公校來說甚至是一件好事。」斯蒂爾指出，疫情期間，有12萬個家庭離開了紐約市公校系統，導致目前有大約400所公校招不滿學生，平均人數不到200人，「而無證客學生的加入可以填補這種不足，當然我們還將與社區繼續合作，看如何更合理分配各校人數，以保證某些公校不會過度擁擠。」

此外，斯蒂爾還稱，市教育局新年決定將「識字閱讀」作為第一要務，確保「NYC Reads」等閱讀項目不被削減。

紐約市長辦公室10日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請市教育局發言人斯蒂爾宣講市...
紐約市長辦公室10日舉行「少數族裔媒體圓桌會議」，邀請市教育局發言人斯蒂爾宣講市公校系統新年戰略。(取自在線會議)

公校 無證客 教育局

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