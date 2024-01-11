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26學區里民會 預算問題讓人擔憂

記者高雲兒／紐約報導
紐約市教育局與皇后區第26學區委員會於8日召開里民大會，對於家長關心的教育議題進行了深入討論；在會議上，小班制和教育經費縮減成為熱議話題。(會議視頻截圖)
紐約市教育局與皇后區第26學區委員會於8日召開里民大會，對於家長關心的教育議題進行了深入討論；在會議上，小班制和教育經費縮減成為熱議話題。(會議視頻截圖)

紐約市教育局與皇后區第26學區委員會於日前召開里民大會，對於家長關心的教育議題進行了深入討論；在會議上，小班制和教育經費縮減成為熱議話題。市教育總監班克斯(David Banks)表明財政前景不樂觀，但將盡力為學生提供資源。

26學區代表貝賽、新鮮草原、小頸等地，擁有3萬名學生，升學問題成為家長關注焦點。家長提到初中指導顧問資源有限，使孩子在選擇高中和升入好學校上面臨困難，甚至有家庭因此而搬離學區。

學監因賽里洛(Anthony Inzerillo)表示將與高中校長合作，確保學生順利過渡到高中，並與目前就讀高中的九年級學生合作，了解其期望和需求，力求確保初中生順利過渡到高中。

另外，小班制提案讓許多家長擔憂，他們強調「雖然課堂規模很重要，但是失去進入受歡迎學校的機會不是可以接受的」。家長認為每所小學都已過度擁擠，而高中選擇對學生升學至關重要，不應因課堂規模限制選擇。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，仍在和社區成員以及民選官員討論此事，也將和因此事成立的工作小組一起，盡力聽取意見。

同樣的，也有來自提供特殊教育的第75學區家長對資金表示擔憂，他們表示75學區常常一席難求，小班制帶來的財政壓力和市府最近的預算縮減，是否會讓該現象惡化。

市教育局工作人員表示，75學區的項目和席位正在持續增加，且該學區提供了高質量的教育和培訓，可以讓學生得到很好的發展；目前，該學區人手短缺情況不再嚴重，可以滿足96%殘障學生的需求。

班克斯在該問題基礎上補充道，最終確定的教育預算，將是市長和市議會協商的結果，這也是他邀請市議員帕拉迪諾(Vivkie Paladino)和李琳達出席該會議的原因，讓市議員有機會聽到民眾心聲並爭取，「但我們必須認識到，現在這個城市的財政狀況仍然很艱難，但如果我們團結一致，我們將到達我們需要到達的地方。」

交通是另一熱門議題。皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)說，從學區的一端到另一端的7哩內，沒有地鐵，公共汽車路線稀少且不方便，孩子上學只能在步行距離。班克斯表示將會認真對待該問題。。

此外，學區委員會華人成員林達呼籲學校提供中文或韓文課程，讓該區超過一半的亞裔學生有機會學習母語，但恐怕市府沒有預算做此事。教育局工作人員則表示，雖沒有額外資金將通過虛擬教室等方式提供語言學習途徑。

學區 預算 教育局

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