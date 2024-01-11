亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗

紐約市長亞當斯(右一)10日宣布恢復市警局、市消防局招聘資金。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)10日宣布恢復市警局、市消防局招聘預算 ，以保證600名新警員和190名消防員新年上崗，但市議會批評市長多次提及的財政赤字恐慌言論更不可信。

亞當斯表示，因為市府「負責任地管理了城市預算」，並「戰略性地應對了重大財政危機」，目前決定不削減市警局和市消防局的招聘預算。這意味著，有600名新警員將在4月加入警察隊伍，三個警察學員班也將在10月順利畢業上崗。與此同時，市消防局的20個消防車小組，將確保有第五名消防員上任；原本計畫裁員的190名消防員，也將繼續返崗復工、領取全額薪水。

市府聲明指出，能夠節省出經費支付此筆預算，得益於市長對市府各部門的緊急預算削減，以及減少對無證客 家庭的每日補貼。根據市府統計，堅持降低無證客福利，確保他們早日走上自給自足的生活，能夠在2024財年結束時，幫紐約市節省20%的移民危機支出。市府還指出，從2022年4月到2023年12月，市府已經為無證客問題花費了35億元，給16萬8500名無證客提供了庇護服務。

然而，此舉遭到市議會的抨擊和質疑，認為市府如此反覆、兒戲地處理預算削減，實為根本就不存在財政危機這回事。市議會財政委員會主席、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，「市長自己在玩預算遊戲，所作所為與所給數字完全脫節。錢好像是突然之間冒出來的，卻無法給出理性地解釋。」

紀思庭認為，市府計畫在公校、圖書館服務、市警局等方面的財政削減，根本就是不必要的，因為根本就節省不了多少錢，卻對市民利益有嚴重的傷害。「我們認為，市府根本不存在難以逾越的預算缺口，政客們應該停止玩弄財政遊戲，真正考慮市民的福利需求。」