我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

亞當斯恢復警消招聘金 600新人4月上崗

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯(右一)10日宣布恢復市警局、市消防局招聘資金。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯(右一)10日宣布恢復市警局、市消防局招聘資金。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)10日宣布恢復市警局、市消防局招聘預算，以保證600名新警員和190名消防員新年上崗，但市議會批評市長多次提及的財政赤字恐慌言論更不可信。

亞當斯表示，因為市府「負責任地管理了城市預算」，並「戰略性地應對了重大財政危機」，目前決定不削減市警局和市消防局的招聘預算。這意味著，有600名新警員將在4月加入警察隊伍，三個警察學員班也將在10月順利畢業上崗。與此同時，市消防局的20個消防車小組，將確保有第五名消防員上任；原本計畫裁員的190名消防員，也將繼續返崗復工、領取全額薪水。

市府聲明指出，能夠節省出經費支付此筆預算，得益於市長對市府各部門的緊急預算削減，以及減少對無證客家庭的每日補貼。根據市府統計，堅持降低無證客福利，確保他們早日走上自給自足的生活，能夠在2024財年結束時，幫紐約市節省20%的移民危機支出。市府還指出，從2022年4月到2023年12月，市府已經為無證客問題花費了35億元，給16萬8500名無證客提供了庇護服務。

然而，此舉遭到市議會的抨擊和質疑，認為市府如此反覆、兒戲地處理預算削減，實為根本就不存在財政危機這回事。市議會財政委員會主席、市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，「市長自己在玩預算遊戲，所作所為與所給數字完全脫節。錢好像是突然之間冒出來的，卻無法給出理性地解釋。」

紀思庭認為，市府計畫在公校、圖書館服務、市警局等方面的財政削減，根本就是不必要的，因為根本就節省不了多少錢，卻對市民利益有嚴重的傷害。「我們認為，市府根本不存在難以逾越的預算缺口，政客們應該停止玩弄財政遊戲，真正考慮市民的福利需求。」

預算 無證客 亞當斯

上一則

26學區里民會 預算問題讓人擔憂

下一則

99年來首次 紐約州4月迎日全食 市區可見89%

延伸閱讀

市府拒執行遊民驅逐補助法案 市議會擬提告

市府拒執行遊民驅逐補助法案 市議會擬提告
最新民調 八成紐約客支持庇護權法

最新民調 八成紐約客支持庇護權法
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
長島爆發百日咳，在已報告的108例百日咳病例中，絕大多數均為就讀當地學校的孩童及其父母。(路透)

紐約長島爆發百日咳已逾100例 新冠及流感病例也激增

2024-01-08 06:33

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光

他差點被拋出飛機 …阿航驚魂 好心乘客與少年對話曝光