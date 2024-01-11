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季節性抑鬱…中華公所辦情感護理講座

記者劉梓祁／紐約報導
天氣多變，中華公所辦情緒護理講座。(記者劉梓祁／攝影)
天氣多變，中華公所辦情緒護理講座。(記者劉梓祁／攝影)

近年來，氣候變化導致的天氣異常已成為全球關注焦點，高溫暴雨和極寒等情況的出現已對人們日常生活造成深遠影響，甚至有研究指其危害心理健康；為此，紐約中華公所9日聯合紐約長老會下城醫院舉辦「季節性情感障礙」(Seasonal Affective Disorder)專題講座，科普季節變化與日常情緒波動之間關聯，並提供情緒管理技巧。

根據主講人，季節性情感障礙已被認定為一種情緒障礙，通常與特定季節的變化有關，其最顯著的特徵是在特定季節出現抑鬱症狀，並在其他季節減輕或消失，其中秋季和冬季是病發高峰期。臨床數據顯示，該情感障礙的典型症狀包括持續的悲傷感或沮喪感、感覺疲勞或缺乏活力、過多或過少的睡眠以及對碳水化合物的渴望增加等。

目前有限的研究指，季節性情感障礙的確切原因尚不完全清楚，但如今普遍相信為與日照時間的減少有關，因其可能影響身體的晝夜節律，和血清素等腦內神經傳導物質的水平。專家建議，各年齡人士可通過在白天時接受足量自然光和每天同一時間起床和睡覺來避免患上該情感障礙，另外如戶外運動、均衡飲食和社交互動等方式也屬有效的預防策略。

據了解，目前治療季節性情感障礙的方法包括光療、藥物治療以及心理治療等。

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