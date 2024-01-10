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霍楚：未認證電動車將禁售

記者劉梓祁／紐約報導
去年6月，華埠發生鋰電池大火，四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)
去年6月，華埠發生鋰電池大火，四人死亡。(記者劉梓祁／攝影)

去年因鋰電池引發的火災，在紐約市以創紀錄的速率激增，造成十餘人死亡、百餘人受傷，其中數起發生在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等華人社區；為此，州長霍楚(Kathy Hochul)在最新發布的州情咨文中提出，計畫禁止銷售有風險、未經認證的鋰電池驅動的移動工具，包括電單車和電動滑板車等。

在2023年，由電單車鋰電池引起的火災在紐約市發生多起，並導致多人死亡。其中，去年6月曼哈頓華埠麥地臣街(Madison St.)一處建築底層的電單車商鋪發生三級大火，造成四人死亡，其中包括一位71歲長者。另外，布碌崙(布魯克林)皇冠高地(Crown Heights)一座居民樓亦在去年11月發生電池火災導致三人喪生。

霍楚在聲明中表示，提出此計畫因大量危險火災事故由鋰電池導致，並造成多個生命損失，因此希望能有規定以「預防未來的悲劇」發生。市消防局(FDNY)統計顯示，2023年全市發生共240起與鋰電池相關的火災，並至少造成17人死亡。在此背景下，市、州和聯邦一級的官員均有提出不同議案，以監管曾經「自由發展」的電單車市場。

在霍楚提出該禁令前，紐約市已有類似規定開始實施。從去年9月起，在五個行政區銷售不符合安全標準的鋰電池已是違法行為，因市府早在2023年3月通過第39號地方法律(Local Law 39)。法律規定，銷售或租賃不達安全標準的電池為非法行為，違者將面臨每個設備1000元的民事罰款。根據細則，所有電池還須通過保險商實驗室(Underwriters Laboratories)的安全認證。

霍楚所提出的新計畫還指，將要求配送公司確保其員工獲得更安全的騎行設備，並通過公共服務廣告向大眾廣而告之鋰電池的潛在危險。此前，市議員費力茲(Oswald Feliz)亦提案要求各平台為旗下配送員提供符合安全標準的車輛。他表示，希望在「未來幾個月內」通過這項議案。

另外，州參議員曲怡文也提出一系列立法提案，要求紐約州銷售電單車的商加必須加強消防安全預防措施，以及安裝自動火災監控和B級滅火器。

霍楚 紐約市 華埠

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