市府拒執行遊民驅逐補助法案 市議會擬提告

獨立預算辦公室近日發布報告顯示，市府誇大了擴大CityFHEPS申請範圍的成本，沒有考慮法案實施後帶來的經濟和社會效益。(美聯社)

市議會去年通過多項法案，大幅擴大了「城市遊民 和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)的申請資格，但卻遭到市府阻撓；獨立預算 辦公室(Independent Budget Office)日前發布報告顯示，市府誇大法案實施成本，且未考慮後續的效益；這些法案於9日生效，但市府已表示不會執行，市議會和法律援助協會(Legal Aid)計畫發起訴訟。

「城市遊民和預防驅逐補助」計畫(CityFHEPS)由市社會服務局(DSS)管理，為無家可歸的市民發放租金 券支付大部分房租，使他們以遠低於市場價的租金得有定所。市議會去年5月通過，擴大租金券申請資格。

法案包括修改市社會服務局(Department of Social Services)現有規定，申請CityFHEPS租金券不必在市府運營的遊民所內住滿90天；任何面臨逼遷風險或正無家可歸者都可申請，同時禁止社會服務局以申請者的雇用狀態或收入來源作為評判標準，民眾收入只要低於地區收入中位數50%，都有資格申請；禁止社會服務局在租金補助中按最大額度扣除水電支出。

法案遭到市長以開支過大否決，表示預計有資格申請者將猛增200%，耗費納稅人數172億元資金，讓現有申請者入住的速度更慢；但市議會後來又投票推翻了市長的否決，法案定於9日生效。

不過，市府上月致信市議會，表示由於「財政、運作和法律原因」，將不執行。對此，市議長歐德思9日致信市遊民服務局局長帕克(Molly Park)，表示如果市府若到2月7日還不執行，市議會將提起訴訟。

法律援助協會9日也表示，正在起草起訴書，要求法庭命令市府開始執行新法；法律援助協會律師德瑟(Robert Desir)表示，財政原因不能推翻已經生效的法律。

市府上月曾討論遭遇訴訟的可能性，亞當斯表示，市府在法律和公共政策上有充分理由不執行該法。市府發言人重申，該項目未來五年超過170億元的支出無法負擔。

但獨立預算辦公室的報告顯示，市府預估的開支過於誇大，沒有計算該項目實施以後帶來的長期經濟和社會效益；報告分析稱，相比市議會估算的106億元成本，市府使用了「過高的單位租金券成本」來計算，得出了172億元的超高支出。

獨立預算辦公室還認為，亞當斯政府「誇大了」管理「城市遊民和預防驅逐補助」計畫面臨的挑戰。報告說，「分析顯示亞當斯政府及其預算管理，導致更多市民面臨被逼遷和無家可歸」。