風暴將至 1900名無證客 遷至麥迪遜高中

為避免風暴造成傷害，紐約市將 1900無證客從貝涅特機場移到附近高中。(本報資料照)

紐約市 於9日晚迎來風暴，強風豪雨下市府9日將1900名無證客 從布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的帳篷營地，轉移到附近的麥迪遜高中(James Madison High School)，以確保無證客安全度過風暴。

根據氣象，9日晚開始的風暴影響時間持續至10日上午，預計帶來破壞性的陣風和洪水；與此同時，貝涅特機場位於牙買加灣(Jamaica Bay)西岸，機場內的帳篷營地無遮無擋，完全暴露在惡劣天氣之下，紐約市為此決定將1900名無證客從機場的人道主義應急和救援中心搬遷到附近的麥迪遜高中。市府表示，此次搬遷是出於謹慎而採取的一項積極措施，以確保在該營地工作生活的人員的安全。

這些無證客臨時搬遷後，將繼續獲得必要的服務和支持，市長辦公室說，這些無證客將繼續住在麥迪遜高中，直至可能出現的天氣狀況穩定下來，機場的設施再次適合居住為止。市府正在積極監測情況，並將在必要時發布最新消息。

貝涅特機場的帳篷營地有2000個床位，於去年11月開放，是與聯邦政府達成協議的結果。這個帳篷營地是18個大型人道主義救援中心之一，也是200多個應急場所之一。這個救援中心開放之前，民主黨和共和黨都批評這個救援中心地處偏遠、對兒童不安全，而且有火災隱患，這次又因為風暴臨時搬遷，主計長蘭德(Brad Lander)認為，這證明貝涅特機場的救援中心不足以應對極端天氣，這是管理不當的表現，是浪費資金。

法律援助協會(Legal Aid Society)和遊民聯盟(Coalition for the Homeless)9日發表聯合聲明，認為這次最後時刻的臨時搬遷，進一步證明貝涅特機場不可能成為有孩子家庭的可靠和安全的庇護所。

自2022年以來，共有大約16萬5000名無證客抵達紐約市。市長辦公室稱，這些無證客中大約有7萬人仍居住在五大區。與此同時，每周仍有2500到4000名無證客從美國南部邊境抵達。