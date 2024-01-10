我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

疑「機械故障」 Dallas飛上海航班緊急迫降LAX

風暴將至 1900名無證客 遷至麥迪遜高中

記者胡聲橋／紐約報導
為避免風暴造成傷害，紐約市將 1900無證客從貝涅特機場移到附近高中。(本報資料照)
為避免風暴造成傷害，紐約市將 1900無證客從貝涅特機場移到附近高中。(本報資料照)

紐約市於9日晚迎來風暴，強風豪雨下市府9日將1900名無證客從布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)的帳篷營地，轉移到附近的麥迪遜高中(James Madison High School)，以確保無證客安全度過風暴。

根據氣象，9日晚開始的風暴影響時間持續至10日上午，預計帶來破壞性的陣風和洪水；與此同時，貝涅特機場位於牙買加灣(Jamaica Bay)西岸，機場內的帳篷營地無遮無擋，完全暴露在惡劣天氣之下，紐約市為此決定將1900名無證客從機場的人道主義應急和救援中心搬遷到附近的麥迪遜高中。市府表示，此次搬遷是出於謹慎而採取的一項積極措施，以確保在該營地工作生活的人員的安全。

這些無證客臨時搬遷後，將繼續獲得必要的服務和支持，市長辦公室說，這些無證客將繼續住在麥迪遜高中，直至可能出現的天氣狀況穩定下來，機場的設施再次適合居住為止。市府正在積極監測情況，並將在必要時發布最新消息。

貝涅特機場的帳篷營地有2000個床位，於去年11月開放，是與聯邦政府達成協議的結果。這個帳篷營地是18個大型人道主義救援中心之一，也是200多個應急場所之一。這個救援中心開放之前，民主黨和共和黨都批評這個救援中心地處偏遠、對兒童不安全，而且有火災隱患，這次又因為風暴臨時搬遷，主計長蘭德(Brad Lander)認為，這證明貝涅特機場的救援中心不足以應對極端天氣，這是管理不當的表現，是浪費資金。

法律援助協會(Legal Aid Society)和遊民聯盟(Coalition for the Homeless)9日發表聯合聲明，認為這次最後時刻的臨時搬遷，進一步證明貝涅特機場不可能成為有孩子家庭的可靠和安全的庇護所。

自2022年以來，共有大約16萬5000名無證客抵達紐約市。市長辦公室稱，這些無證客中大約有7萬人仍居住在五大區。與此同時，每周仍有2500到4000名無證客從美國南部邊境抵達。

聖誕節之前，貝涅特機場帳篷營地的無證客因為成群結隊到附近居民區乞討，引起了當地居民的不滿。

市政府用於安置無證客的帳篷城裡的床位。(美聯社)
市政府用於安置無證客的帳篷城裡的床位。(美聯社)

無證客 紐約市 聖誕節

上一則

4天2起 史島男子貝玉揚橋墜落身亡

下一則

黑函攻擊候選人 美東聯成公所：中華公所主席選舉取消

延伸閱讀

北美最準點航空公司 這家蟬聯冠軍

北美最準點航空公司 這家蟬聯冠軍
70哩強風、暴雨將至 紐約1900無證客緊急轉移

70哩強風、暴雨將至 紐約1900無證客緊急轉移
地基軟如溼海綿…日本這機場持續下沉 2056恐被海水淹沒

地基軟如溼海綿…日本這機場持續下沉 2056恐被海水淹沒
日本羽田機場事故檢討 取消起飛順位number one用語

日本羽田機場事故檢討 取消起飛順位number one用語

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬