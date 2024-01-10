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業者示警 正確使用鋰電池勿自行拆裝

記者邢易霖／紐約報導
皇后區的一家電動自行車商店在近日發生兩起鋰電池火災事故，監控錄像顯示電池自燃後迅速起火，緊接著爆炸。(市消防局X)
皇后區的一家電動自行車商店在近日發生兩起鋰電池火災事故，監控錄像顯示電池自燃後迅速起火，緊接著爆炸。(市消防局X)

日前位於皇后區的一家電動車店發生鋰電池爆炸，引發二級大火，市消防局近日公布店內的監控攝像頭，顯示電池在20秒內開始冒煙，隨後自燃迅速起火，緊接著爆炸，一堵火牆吞噬商店；隨著電動車愈來愈普及，業者也呼籲民眾在使用鋰電池時，注意正確使用和充電方法，切勿私自拆裝。

位於法拉盛一家華人電單車店的店員表示，曾有一位顧客電池無法充電，他檢查後發現電池進水冒泡，建議顧客換新電池，但該名顧客認為價格太貴、拒絕更換，只要求他把車「修好能用就行」；該名店員說，鋰電池一旦爆炸，損失將十分嚴重。必須提高顧客的防範意識，合理使用及安全處理電池，勿因小失大。

該名店員表示，該電單車店裡所使用的鋰電池皆為正規電池，並且所有電池都經過美國相關部門的安全檢驗測試及認證，但是市面上可能也有些商家會販售拼裝電池，這些拼裝的鋰電池，若在操作上不當，可能導致電池內部出現短路、過充、過放等問題，進而引發火災或爆炸。

業者呼籲民眾在使用鋰電池時，注意正確使用和充電方法，切勿私自拆裝。定期檢查電池外觀，發現變形或漏液應立即停用。使用原廠認證的電池和充電器，避免低品質替代品。避免長時間充電和高溫環境存放電單車。發現異常情況應立即停用，尋求專業技術支援，確保安全第一。與此同時，希望市場上銷售的鋰電池產品符合高標準的安全要求，從而減少潛在的火災風險，保障民眾的生命和財產安全。

州長霍楚(Kathy Hochul)在9日的州情咨文中也針對鋰電池規管發布施政措施，包括加強火災預防，提升商家對當地消防部門的培訓，了解如何撲滅鋰電池火災的方法；擴大對鋰電池安全的公益廣告宣傳；確保承包商使用的是安全設備；通過法律禁止銷售未經知名安全測試機構認證的設備等。

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