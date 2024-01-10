最新民調 八成紐約客支持庇護權法

市主計長蘭德表示，將啟動針對市府逼遷令的調查。(市主計長辦公室提供)

紐約市無證客 危機仍然嚴重，市府出台照護所60天逼遷令後，大約4800人的居住許可已經到期，若不能續期恐要露宿街頭；根據一項最新民調，近八成紐約市民表示支持執行「庇護 權法」(Right to shelter)，為一切有需要的人提供庇護；市主計長蘭德(Brad Lander)表示，將啟動針對市府逼遷令的調查。

這項民調由紐約移民聯盟(NYIC)和前市議長柯魁英(Christine Quinn)旗下的遊民幫扶組織WIN委託HarrisX做出，訪問了大約1000位成年市民，其中一半受訪者「強烈支持」庇護權法，29%的受訪者「部分支持」該法。54%的受訪者對市長無證客危機的處理不滿，44%的人對州長霍楚(Kathy Hochul)不滿，52%對拜登不滿。

柯魁英表示，這份民調說明，紐約市民無論左右，都支持市府在無證客照護上增加支出。不過，亞當斯此前因為無證客照護費用過高，已經下令削減公校、圖書館、市警的支出，而且表示無證客危機將「摧毀紐約市」；柯魁英說，紐約市民毫無疑問知道這是一場危機，「我們看到的是，市民支持救助無證客，即便代價不菲。」

此前亞當斯和霍楚都曾表示，「庇護權法」不應適用於無證客，二人都表示「庇護權法」會吸引更多無證客前來，目前此事仍在訴訟之中。市長發言人對民調回應稱，民調顯示，市民希望聯邦政府給紐約市提供協助，並加速發放工作許可。

同時，市主計長蘭德9日表示，他將啟動針對市府60天逼遷令的調查，稱市府在寒冷冬日裡無情驅逐無證客，包括孕婦；蘭德說，「我說過很多次，市府的這一命令讓無證客家庭在冬天流離失所，學生無學可上，是幾十年來市府做出的最殘酷的決定。」蘭德表示，他希望市府明確提交要求無證客每60天重新申請庇護所，並且追蹤無證客離開後的住處。