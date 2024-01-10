皇后區地鐵7號線又見跳軌1女亡 站台加門呼聲起

9日的跳軌事件導致地鐵7號線在早高峰時段出現嚴重延誤，快車一度停運。(記者高雲兒／攝影)

紐約市皇后區 9日早又發生一起跳軌事件，導致地鐵7號線在早高峰時段出現嚴重延誤，快車一度停運；當天下午早些時候，7號線就已恢復正常運行。因最近跳軌事件頻發，很多民眾呼籲政府，應給地鐵站 台加上一道門。

根據警方的報告，9日早上6時54分左右，在皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)的69街車站，有目擊者觀察到一名未知族裔的女性跳入鐵軌，雖然司機立即拉起緊急煞車，但仍不幸撞上了這位女性。急救人員在7時7分抵達現場後宣布該女性身亡。

截至目前，這位女性的身分尚未公開，警方正在等待通知其家屬。

這起事件嚴重干擾了7號線的通勤服務。在早高峰時間，7號線快車完全停運，不少乘坐該線的華人 表示，因為此事只能在家工作，還有人抱怨，「價格加到快三塊，服務卻是一點也沒跟上，而且老有人掉進軌道就得停運，一大群人只能乾等浪費時間。」許多華人稱，地鐵為何不考慮在站台上加一道門，減少或防止類似事件發生。

近日跳軌事件頻發，8日上午，一名20多歲西語裔男子在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)地鐵站也疑似跳軌，遭到列車撞擊，男子之後被緊急送往醫院治療，情況危急。

兩月前，在布碌崙(布魯克林)8大道附近的一個地鐵站，一名七旬老翁趁著列車進站時，跳下鐵軌自殺，當場死亡。