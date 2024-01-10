流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療

復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭。(取材自極目新聞)

復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭的消息近日引發高度關注，目前復旦大學美國校友會(紐約)志願者已與孫博士見面，透露他已搬進臨時住所，將會定期看望陪護他；該校友會一名成員也指出，孫博士目前的情況穩定，當務之急是安排他接受身心上的醫療幫助，具體方案還在內部協商中，但暫時並不考慮向公眾募款。

「博士流浪紐約街頭」的相關視頻發出後，引發復旦大學美國校友會(紐約)的關注，在微信上成立起孫校友幫助大群，包括認識他的老同學等有200多人；1月4日和5日，來自復旦的同班同學和同鄉已和孫博士在布碌崙(布魯克林)見面，並安排他入住臨時住所。

校友會表示，他們不希望過度曝光孫博士的隱私，給他造成壓力，因而拒絕透露過多的信息，但強調「每步行動都將努力為孫校友的長遠利益和個人意願著想」；明白公眾對孫博士的關心，志願者將會持續密切關注事件發展，並在確保其個人隱私的前提下，及時向公眾更新最新情況，若民眾有意提供幫助或資源，可電郵至[email protected]。

一名成員指出，目前而言，孫博士需要的是身體和心理上的專業醫療幫助，當前他們內部還在協商適合他未來發展的細節，暫時並不考慮對外募捐的問題；他也請公眾無需擔心，校友會有幾個團隊分工合作，也將會頻繁去看望陪護孫博士，令他獲得心靈上的慰藉。

據8大道一名華女 透露，過去常在地鐵站 附近、華人超市 隔壁的人行道上看到孫博士的身影，也因網路消息的傳出才得知他曾是高材生，「人是好的，就是不知道為什麼流浪街頭，失去目標了」。

她表示，不同於一些患有精神疾病的遊民，她從未看過孫博士向路人討錢，也沒有自言自語，就是靜靜在一旁休息，不會打擾到別人；雖不知孫博士的人生經歷了什麼變故，但作為同胞，「希望他好起來吧」。