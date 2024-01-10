我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰

防長奧斯丁瞞病住院 內幕以及影響一次看

流浪博士搬進臨時住所 復旦校友會將安排醫療

記者顏潔恩／紐約報導
復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭。(取材自極目新聞)
復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭。(取材自極目新聞)

復旦大學孫姓留美博士流浪紐約街頭的消息近日引發高度關注，目前復旦大學美國校友會(紐約)志願者已與孫博士見面，透露他已搬進臨時住所，將會定期看望陪護他；該校友會一名成員也指出，孫博士目前的情況穩定，當務之急是安排他接受身心上的醫療幫助，具體方案還在內部協商中，但暫時並不考慮向公眾募款。

「博士流浪紐約街頭」的相關視頻發出後，引發復旦大學美國校友會(紐約)的關注，在微信上成立起孫校友幫助大群，包括認識他的老同學等有200多人；1月4日和5日，來自復旦的同班同學和同鄉已和孫博士在布碌崙(布魯克林)見面，並安排他入住臨時住所。

校友會表示，他們不希望過度曝光孫博士的隱私，給他造成壓力，因而拒絕透露過多的信息，但強調「每步行動都將努力為孫校友的長遠利益和個人意願著想」；明白公眾對孫博士的關心，志願者將會持續密切關注事件發展，並在確保其個人隱私的前提下，及時向公眾更新最新情況，若民眾有意提供幫助或資源，可電郵至[email protected]

一名成員指出，目前而言，孫博士需要的是身體和心理上的專業醫療幫助，當前他們內部還在協商適合他未來發展的細節，暫時並不考慮對外募捐的問題；他也請公眾無需擔心，校友會有幾個團隊分工合作，也將會頻繁去看望陪護孫博士，令他獲得心靈上的慰藉。

據8大道一名華女透露，過去常在地鐵站附近、華人超市隔壁的人行道上看到孫博士的身影，也因網路消息的傳出才得知他曾是高材生，「人是好的，就是不知道為什麼流浪街頭，失去目標了」。

她表示，不同於一些患有精神疾病的遊民，她從未看過孫博士向路人討錢，也沒有自言自語，就是靜靜在一旁休息，不會打擾到別人；雖不知孫博士的人生經歷了什麼變故，但作為同胞，「希望他好起來吧」。

地鐵站 華人超市 華女

上一則

皇后區地鐵7號線又見跳軌1女亡 站台加門呼聲起

下一則

業者示警 正確使用鋰電池勿自行拆裝

延伸閱讀

紐約皇后區地鐵站再傳跳軌悲劇 女子被撞身亡

紐約皇后區地鐵站再傳跳軌悲劇 女子被撞身亡
親巴團體紐約封橋封隧道 交通一度堵塞 325人被捕

親巴團體紐約封橋封隧道 交通一度堵塞 325人被捕
紐約幼獅青少年管弦樂團宣布 2024年度四場 盛大音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團宣布 2024年度四場 盛大音樂會
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒

中國最怕的男人vs戰狼外交官 日本前駐中國大使談與華春瑩交鋒