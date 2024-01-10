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紐約客談╱州情咨文無視無證客 問題難解

紐約客談

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)9日發表的2024年州情咨文(State of the State)，雖然包含治安、住房、教育、醫療、交通、環保等多個領域，然而共計204項新倡議中，卻沒有一項涉及到無證客和新移民問題，給紐約市的財政未來蒙上一層不確定的陰霾。

根據「紐約郵報」的統計，在霍楚長達180頁的州情咨文發言稿中，沒有提及任何「移民」、「無證客」和「難民」等字眼，被外界視為刻意「規避無證客和新移民問題」。紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)也在同日發表聲明抗議，認為雖然州長通過的新政頗多，但幾乎和全州440萬移民沒什麼關係。

在過去的兩年中，有超過16萬無證客從南部邊境進入紐約市，尋求庇護的住房、教育、醫療、移民等事宜，使紐約市預計將花費120億元填補。而因難以獲得聯邦和州府援助，市府已經對治安、教育等多民生領域預算進行削減，以期打一場長期的財政赤字之戰。當被問及對此次州情咨文的看法，市長亞當斯(Eric Adams)表示，自己並不失望，因為州長已經承諾同市府一起面對，找到財源來應對無證客開支。

但這還是遭到不少人的質疑，畢竟不是「白紙黑字」寫在州府新年議程上，到時是否真有援助款還尚不明朗。與此同時，對於州情咨文中可能涉及到大多數移民的福利待遇，紐約移民聯盟也提出不滿，「尤其是在住房、教育和醫療領域，州長的解決方案都很短，根本沒有對移民關心的法律援助、稅收抵免和住房券進行投資。」從目前情況來看，新的一年，普通低收入和工薪階層移民的生活質量，目測還是難以得到顯著改善。

移民 無證客 紐約市

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