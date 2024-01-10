首屆布碌崙元宵節花車遊行 2月24日在8大道華社登場

首屆布碌崙元宵節花車遊行組織者舉行記者會，介紹籌備情況。(記者胡聲橋 / 攝影)

首屆布碌崙 (布魯克林)慶元宵花車遊行將於2月24日元宵節當日在8大道 華社舉行。記者從近日舉行的記者會上了解到，元宵花車遊行的各項工作正在積極籌備中，到目前為止，已經組織了22輛花車，50多個協辦單位和40多個表演項目。

首屆布碌崙慶元宵花車遊行由美國亞裔 社團聯合總會(亞總會)主辦，由美華總商會、美國香港總商會、亞裔維權大聯盟、美國中餐聯盟(紐約)、布碌崙亞裔民安隊和美國紐約華人聯合會聯合主辦。主辦者希望通過這次活動，讓更多的人了解和認識元宵節這個中華傳統節日的文化內涵，增強民族自豪感和文化自信心；與此同時，向美國民眾展示中華文化的獨特魅力和深厚底蘊，增進美中兩國人民友誼和理解。

當天的慶祝活動從上午9時到下午5時，花車遊行將於中午12時開始，下午3時結束。遊行起點在7大道交62街處，遊行隊將一路走到7大道52街後將右轉至8大道，再沿8大道往回走，終點在8大道交61街處。

遊行隊伍將包括十輛寫有中華民族傳統文化標語的精緻花車。頭三輛高配車上寫：仁義禮智信、溫良恭儉讓和忠孝廉恥勇；後面七輛普通車上寫：自強不息、厚德載物、和而不同、文質彬彬、安貧樂道、成人之美和求諸己。這次花車遊行還有節目表演，包括京劇變臉、舞龍舞獅、剪紙花燈、猜燈謎、接財神、現場做元宵、漢服秀和西遊記角色扮演(Cosplay)等。

到時將有超過50個布碌崙社團參與花車大遊行，組織者還將邀請州長、市長、區長、聯邦議員、州參眾議員和市議員等共同參加這次元宵花車遊行。美國眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)辦公室、紐約州眾議員寇頓辦公室、紐約州眾議員鄭永佳辦公室和市議員莊文怡辦公室都對這次花車大遊行給予支持。

該活動盛邀各界參與和贊助。希望參與這次元宵花車遊行者可以聯繫美國亞裔社團聯合總會，他們的地址是布碌崙61街746號，電話是(929)999-8800和(646)523-2340，英文請致電(917)747-2275，電郵為Email:[email protected]。