布碌崙43區市議員莊文怡 海南會所謝票

43區新科市議員莊文怡謝票海南鄉親。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)日前往紐約海南會所，感謝該會的海南鄉親在去年選舉中的大力支持。她表示，在擔任市議員期間，她將牢記鄉親們的囑託，把鄉親們反映的情況帶到市議會，同時也會積極在市議會為華社爭取資源。她說她將不負使命，努力前行。

市議員莊文怡在位於布碌崙8大道54街的紐約海南會所受到眾鄉親的熱烈歡迎。莊文怡向大家報告，她的臨時辦公室已開始為社區服務，且第一周就接到了十幾位居民反映的情況，包括街道髒、孩子沒學上、老人醫療保險、房屋問題、無家可歸等。莊文怡表示，無論民眾有什麼問題，她的辦公室都會盡力幫助大家。

會長陳在福祝賀莊文怡在去年11月普選中以近60%的得票率高票當選，並說莊文怡上任伊始，就為社區忙碌，相信她在社區發展、提升學校教育質量和老人生活等方面會做出積極貢獻。

莊文怡表示，從她宣布參選、到初選、再到11月普選，她得到了海南會所的各位會長和鄉親們的大力支持與信任，大家不僅給她投票 ，還出錢出力做義工，令她非常感動，所以她一定要回來謝謝大家。莊文怡還說自己是市議員中第一位中國大陸來的移民，這是歷史性的突破和改變。她說自己初選時得票70%，普選時得票60%，有許多投票者都是華裔，她真正感受到了華人 的政治力量，覺得華裔開始登上了政治舞台。她呼籲大家再接再厲，多出來註冊選民，多出來投票，多出錢出力多做義工，才能真正改變華人在政壇代表不足的現狀。

紐約海南同鄉會會長吳詩釗、美國海南總商會執行會長謝小松以及與會的海南鄉親也都出席致辭，並期待著新科議員莊文怡為社區發展帶來改變和繁榮。