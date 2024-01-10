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紀錄片「武漢封城」 還原疫情失控真相 揭發當局掩蓋全過程

記者許君達／紐約報導
「武漢封城」紐約首映會吸引了近百人參與。(「一見沙龍」提供)
「武漢封城」紐約首映會吸引了近百人參與。(「一見沙龍」提供)

記錄了新冠病毒疫情最初在武漢爆發並遭中國當局掩蓋全過程的紀錄片「武漢封城」去年12月30日在包括紐約在內的全球多個城市同時首映。影片還原了中國當局在疫情初起時封鎖消息、彈壓吹哨人的過程，以及疫情失控後武漢的真實慘況。

「武漢封城」所敘述的主體時間跨度起自2019年12月30日，當日，被後世普遍認為是第一名吹哨人的醫師李文亮在微信群中透露武漢醫院中發現不明病毒感染，並被人截圖發到公開網路上。自此之後，世人才第一次了解這樣一種致命病毒的存在。影片的全球首映時間選在12月30日也是為了向這一特殊日期致敬。

此後，隨著李文亮等多名吹哨人被以「造謠」為名懲處，中國當局在疫情開始蔓延的初期採取各種方式封鎖消息、壓制討論，並對外堅稱「可防可控」。然而根據影片主創團隊進行的秘密採訪以及從中國社群平台上蒐集的被封殺信息，2020年1月的武漢已經在資訊封鎖的陰影下悄然變成恐怖的死亡之地，直到當年1月20日官方終於承認疫情失控並宣布武漢封城為止。

此後，雖然當局開始針對疫情蔓延採取應對措施，但並未放鬆對網路的審查和言論的管制，同時還利用「戰狼外交」的策略炮製一系列謊言，對外推卸責任、對內強力洗腦，逐漸給中國人灌輸一套與事實不符的「正確集體記憶」。

導演在片尾用字幕告訴觀眾，製作這樣一部紀錄片的目的，就是為了用盡可能以信息片段拼湊出的真相去對抗中國當局給世界灌輸的「虛假記憶」。不過，由於題材高度敏感，為免遭報復，包括導演在內的絕大多數主創團隊成員都無法留下真實姓名。

影片總策畫王丹表示，希望用這樣一部紀錄片來提醒世人，不要忘記苦難，更不要放棄追索造成這場災難的原因。此外，這場歷史教訓也凸顯了民主政治和言論自由對於生命安全的重要性，「如果中國有言論自由，這場災難本是有可能避免的。」

「武漢封城」已在包括紐約在內的全球至少六個城市同時首映，紐約場由青年組織「一見沙龍」和紐約「六四」紀念館聯合承辦。紀念館館長于大海表示，真實的歷史就像陽光，中共政權懼怕這些陽光照亮他們的陰暗，而「我們的責任就是保存這些陽光」。「一見沙龍」負責人Matt介紹，在首映過後，創作團隊會在近期將完整影片免費在YouTube上公開放映，希望能讓更多人重新發現那段歷史。

武漢 疫情 封城

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