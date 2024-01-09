親巴團體紐約封橋封隧道 交通一度堵塞 325人被捕

紐約市警總局附近停有兩輛警車，車內是被逮捕的抗議者。(記者和钊宇／攝影)

親巴勒斯坦的抗議活動在8日早導致紐約市 各大橋樑與隧道發生交通擁堵，布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)、曼哈頓 大橋(Manhattan Bridge)、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)與荷蘭隧道(Holland Tunnel)均有抗議活動發生。警察隨後介入並逮捕了325名抗議者。截至當日早晨11時30分，各大橋樑和隧道的交通都已恢復。

抗議活動以「#ShutItDown4Palestine」為口號，與紐約和洛杉磯等地此前發生相似抗議活動類似，抗議者呼籲結束以哈沖突，要求美國政府停止為以色利提供軍事補給，並指責該沖突已經導致加薩地帶數萬名巴勒斯坦人死亡。

現場視頻顯示，布碌崙大橋的抗議者坐在馬路上，手拉手組成人牆，將兩手插在輪胎中，並倒入水泥固定以進行阻擋。另外一些人站在前面要求停火，高呼「立即結束占領」。組織者稱，封堵曼哈頓交通是為了讓美國人感受加薩人民所經歷的一切。

紐約市緊急事故通知系統於當日早晨10時推送消息，提醒居民有可能遭遇交通延遲、警力與緊急救護人員聚集以及道路關閉。警察隨後出動逮捕了現場的抗議者。紐約市警11時30分宣布，抗議活動已得到控制，布碌崙大橋、曼哈頓大橋和威廉斯堡大橋已於上午11時30分左右恢復了交通。市警官方稱，共有325人被捕。

抗議活動結束後，附近仍然存在交通擁堵和延誤現象。與此同時，華爾街(Wall Street)附近今晨也發生了抗議示威活動。從去年以哈戰爭爆發開始，親巴團體已在紐約舉行了一系列的抗議活動，其中不乏一些著名活動和關鍵地點，包括梅西百貨(Macy's)的感恩節遊行、洛克菲勒中心的聖誕樹點燈活動，以及聖誕季和今年1月1日的圍堵甘迺迪機場活動。