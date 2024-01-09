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商家頻繁被竊不堪其擾 州長承諾重點打擊

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚(Kathy Hochul)承諾，將在新的一年裡重點打擊零售盜竊現象，並已經向警方詢問組建防盜問題工作組的事宜。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)承諾，將在新的一年裡重點打擊零售盜竊現象，並已經向警方詢問組建防盜問題工作組的事宜。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)承諾，將在新的一年裡重點打擊零售盜竊現象，並已經向警方詢問組建防盜工作組的事宜。

據「紐約郵報」(The New York Post)報導，商家們已經厭倦了不斷升級的防盜措施，他們正向州府與州議會施壓，要求他們出台更為嚴厲的措施懲治零售盜竊行為。

州長辦公室表示，州長已經收到了來自商家們的請求，她將在之後的州情咨文中公布一項遏制商店盜竊的計畫，「零售盜竊的亂象是我們重點關注的問題。我們將在咨文中公布有關舉措，」霍楚承諾。

「如果立法者不解決這場混亂局面，我們將繼續生活在噩夢之中，」國家超市協會(National Supermarket Association)與「保護我們商店」(coalition Collective Action to Protect Our Stores，CAP)聯盟的成員尤薩比奧(Nelson Eusabio)表示。

紐約州213個選區的州議員將在今年秋季進行重新選舉。尤薩比奧指出，他們必須採取措施幫助遏制零售盜竊問題。他說：「我們希望州府今年能夠更積極地治理盜竊問題。我們將邀請各選區的店主直接向議員表達訴求。」

布朗士的州眾議員丁諾維茲(Jeff Dinowitz)曾發起提案，要求將對屢教不改的商店小偷發起四級重竊指控。他表示，這一項提案今年將仍是他的工作重點。

除了丁諾維茲的法案外，2024年立法會議的另一優先法案旨在讓被竊商品難以在網上出售。這項法案由曼哈頓的州眾議員羅森塔爾(Linda Rosenthal)和州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)提出，將創立一項促進出售被盜商品的新罪名，作為A級輕罪。

儘管某些地區犯罪率有所下降，但重竊案的發生率仍然高居不下。去年，重竊案下降了2.5％，但仍然遠高於疫情前的數據。自2019年以來，汽車盜竊案激增191％，去年增加了15％。CAP聯盟表示，紐約市的當地商店去年因盜竊損失了超過3億元，還有6萬3000份投訴未解決。

去年，州議會拒絕通過一項提案，該提案將提高對某些盜竊慣犯的指控程度。相反，議會通過了成立了研究防盜問題工作組的提案，但最終在11月被霍楚否決。

霍楚 眾議員 布朗士

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