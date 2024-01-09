紐約客談╱史島居民與野生火雞 如何和平共處

一次途經史泰登島 ，在史島醫院附近的人行道上看到了自由散步的野生火雞。火雞是美洲的原生物種，所以能在紐約市 、在史島都市區看到形體誇張、色彩絢麗、叫聲獨特的火雞，真是令人非常興奮，覺得史島簡直就是一塊方外之地，為大自然保存了一份饋贈，是一件值得祝福的事情。

不過，史島醫院周圍的野生火雞卻在去年引發了一場官司。一名史島婦女在州高等法院發起一項民事訴訟，稱自己害怕動物，並指控史島醫院外環境危險，使她受了火雞的驚嚇，最終導致她受了重傷，她為此要求醫院民事賠償。因為事故發生在醫院之外，一個陪審團去年最終以五票對一票裁決，醫院不對此負責。

史島居民對火雞的觀感和遊客確實大不相同。看到火雞帶一群小火雞過馬路，史島居民都會停下车，讓火雞先行，但如果火雞劃傷他們的汽車，到處拉屎，上房上樹，並且在尋找食物和看護幼雛時變得非常有攻擊性，這都會讓史島居民不爽。

一隻名叫Matilda的火雞，有一次居然把東安山(Dongan Hill)一家居民的前院當家，在那裡做窩產下了18枚蛋。小火雞雖然可愛，但是老火雞過於有保護性的行為卻讓這家人大傷腦筋，恨不能馬上把它們趕走。

如何在保護野生火雞和防止其過分接近人類之間達成一種平衡是此事的關鍵。雖然公園局已經提醒居民不要給火雞投食，不要讓火雞在自己的房產裡築巢，要遠距離觀察火雞，不要對火雞的攻擊姿態退縮等，但為了與火雞和平友好地共存，就必須進一步跟踪火雞，摸清火雞的數量和棲息地，找到妥善處理的方法。