我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

紐約客談╱史島居民與野生火雞 如何和平共處

記者胡聲橋／紐約報導

一次途經史泰登島，在史島醫院附近的人行道上看到了自由散步的野生火雞。火雞是美洲的原生物種，所以能在紐約市、在史島都市區看到形體誇張、色彩絢麗、叫聲獨特的火雞，真是令人非常興奮，覺得史島簡直就是一塊方外之地，為大自然保存了一份饋贈，是一件值得祝福的事情。

不過，史島醫院周圍的野生火雞卻在去年引發了一場官司。一名史島婦女在州高等法院發起一項民事訴訟，稱自己害怕動物，並指控史島醫院外環境危險，使她受了火雞的驚嚇，最終導致她受了重傷，她為此要求醫院民事賠償。因為事故發生在醫院之外，一個陪審團去年最終以五票對一票裁決，醫院不對此負責。

史島居民對火雞的觀感和遊客確實大不相同。看到火雞帶一群小火雞過馬路，史島居民都會停下车，讓火雞先行，但如果火雞劃傷他們的汽車，到處拉屎，上房上樹，並且在尋找食物和看護幼雛時變得非常有攻擊性，這都會讓史島居民不爽。

一隻名叫Matilda的火雞，有一次居然把東安山(Dongan Hill)一家居民的前院當家，在那裡做窩產下了18枚蛋。小火雞雖然可愛，但是老火雞過於有保護性的行為卻讓這家人大傷腦筋，恨不能馬上把它們趕走。

如何在保護野生火雞和防止其過分接近人類之間達成一種平衡是此事的關鍵。雖然公園局已經提醒居民不要給火雞投食，不要讓火雞在自己的房產裡築巢，要遠距離觀察火雞，不要對火雞的攻擊姿態退縮等，但為了與火雞和平友好地共存，就必須進一步跟踪火雞，摸清火雞的數量和棲息地，找到妥善處理的方法。

紐約市 史泰登島

上一則

皇后區社區委員會 開放申請

下一則

福建僑團新春團拜聯歡

延伸閱讀

大仁說財經／禽流感還在 火雞三明治漲價？

大仁說財經／禽流感還在 火雞三明治漲價？
火雞價格雖走跌 但禽流感可能改變這種態勢

火雞價格雖走跌 但禽流感可能改變這種態勢
大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區

大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區
寒冬假日季 逛農場買火雞做美式大餐

寒冬假日季 逛農場買火雞做美式大餐

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案