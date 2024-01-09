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皇后區社區委員會 開放申請

記者邢易霖 / 紐約報導
2024年皇后區14個社區委員會已開放申請，有意願的民眾可在2月16日(周五)之前提交申請。(取自皇后區區長理查茲的X平台)
2024年皇后區14個社區委員會已開放申請，有意願的民眾可在2月16日(周五)之前提交申請。(取自皇后區區長理查茲的X平台)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)日前宣布，區長辦公室正式接受2024年皇后區14個社區委員會的申請。具備資格且具有公民意識的民眾可在2月16日(周五)之前提交申請。此截止日期也適用於希望在兩年任期結束後繼續任職的現有社區委員會成員，獲得任命的人員將於4月1日開始為期兩年的任期，該職位不提供薪資。

理查茲表示，在準備今年的社區委員會申請程序時，他的辦公室將致力於服務打造多元化社區，這意味著工作人員要熟悉和接觸社區的每個角落，並為那些想在自己的社區有所作為的人提供更多機會。他期待委員會持續多元化發展，在過去3年取得進展的基礎上再接再厲，呼籲任何對公共服務感興趣的人踴躍報名。

理查茲在擔任皇后區區長期間，註重確保每個委員會都能反映出該區在種族、性別和年齡方面快速變化的人口結構。自2021年以來，辦公室已收到2700多份加入社區委員會的申請，這些申請中的絕大多數都是新人。

理查茲指出，2023年的委員會共收到938份申請，申請者也更加多樣化，成員所占女性人數更多，白人人數基本減少，與不斷變化的人口結構相一致。西語裔、非裔、南亞、東亞、少數族群(LGBTQIA+)和移民等身份的成員比例較高。

獲得任命的人員必須參加每月的委員會會議以及正在舉行的會議。根據紐約市「統一土地利用審查程序」(Uniform Land Use Review Procedure，簡稱ULURP)，委員會在審議各自地區的土地使用和分區事務方面發揮著重要的諮詢作用。委員會還將舉行公聽會，並就城市預算、市政服務提供以及影響其社區的其他事項提出建議。

所有皇后區社區委員會成員均由皇后區區長根據市憲章(City Charter)任命。一半的委任由代表各自社區的市議員提名。每個委員會最多可以有50名無薪成員，任期兩年。欲了解更多內容，可瀏覽官網http: //queensbp.org/communityboards。

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