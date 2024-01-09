我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

曲怡文新年首場見面會 了解社區需求

記者胡聲橋／紐約報導
州參議員曲怡文在新年第一場社區見面會上與各界代表會面，了解社區實際需求。(曲怡文辦公室提供)
州參議員曲怡文在新年第一場社區見面會上與各界代表會面，了解社區實際需求。(曲怡文辦公室提供)

州參議員曲怡文日前在布碌崙(布魯克林)班森賀舉行了社區代表見面會，與社區各行各業的代表交流座談。曲怡文首先感謝社區各界在過去一年中對她工作的大力支持，她表示，將帶著社區的意見和建議前往州議會，力爭將居民的有益想法轉化為立法，並努力為社區爭取更多資源。

美國台山總商會會長馮錦鋒和副會長余志匡，沖蔞同鄉會會長麥德森、布碌崙海灣公園大道華人商會會長李志波以及布碌崙華人社區服務中心行政總裁伍燕珊等出席了這次會議。與會者闡述了對社區問題的看法，包括對BQE公路改建、商業環境的安全問題、曼哈頓的堵車費、租霸等一系列問題的擔憂和疑惑。曲怡文對這些問題一一給予回覆，並表示她會將這些問題帶去州議會，在對問題經過仔細考慮後，尋求通過立法途徑加以解決。

曲怡文在這次活動中還對自己擔任州參議員的一年經歷進行了回顧。她說，作為紐約州歷史上首位進入州參議會的亞裔女性，她一直積極為社區發聲並爭取資源。去年她成功在州預算中，為150多個亞裔社團和組織爭取到了3000萬元的經費。在當選之前，紐約市華裔人口占15%，卻僅得到5%的政府經費，華人社區一直處於被忽略的位置，她以後會繼續努力。

曲怡文說，除了爭取經費，她在上任第一年提出了31項法案，其中6項已成功立法。這些法案主要涉及教育、小商家、精神健康和女性權益等民生方面。其辦公室去年還主辦和協辦了50余場社區活動。

布碌崙 華人 亞裔

上一則

美國亞裔基金會、福州青年會戰略合作

下一則

皇后區社區委員會 開放申請

延伸閱讀

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權

3萬無證客學生湧入…亞當斯遊說州議會 延長公校控制權
親巴團體封堵紐約各大橋樑隧道 這些地點交通延誤

親巴團體封堵紐約各大橋樑隧道 這些地點交通延誤
「我們會克服困難」 華埠領袖對2024年樂觀

「我們會克服困難」 華埠領袖對2024年樂觀
遷居南加 旅遊專欄編輯分享「便與不便」

遷居南加 旅遊專欄編輯分享「便與不便」

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案