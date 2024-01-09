曲怡文新年首場見面會 了解社區需求

州參議員曲怡文在新年第一場社區見面會上與各界代表會面，了解社區實際需求。(曲怡文辦公室提供)

州參議員曲怡文日前在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行了社區代表見面會，與社區各行各業的代表交流座談。曲怡文首先感謝社區各界在過去一年中對她工作的大力支持，她表示，將帶著社區的意見和建議前往州議會，力爭將居民的有益想法轉化為立法，並努力為社區爭取更多資源。

美國台山總商會會長馮錦鋒和副會長余志匡，沖蔞同鄉會會長麥德森、布碌崙海灣公園大道華人 商會會長李志波以及布碌崙華人社區服務中心行政總裁伍燕珊等出席了這次會議。與會者闡述了對社區問題的看法，包括對BQE公路改建、商業環境的安全問題、曼哈頓的堵車費、租霸等一系列問題的擔憂和疑惑。曲怡文對這些問題一一給予回覆，並表示她會將這些問題帶去州議會，在對問題經過仔細考慮後，尋求通過立法途徑加以解決。

曲怡文在這次活動中還對自己擔任州參議員的一年經歷進行了回顧。她說，作為紐約州歷史上首位進入州參議會的亞裔 女性，她一直積極為社區發聲並爭取資源。去年她成功在州預算中，為150多個亞裔社團和組織爭取到了3000萬元的經費。在當選之前，紐約市華裔人口占15%，卻僅得到5%的政府經費，華人社區一直處於被忽略的位置，她以後會繼續努力。

曲怡文說，除了爭取經費，她在上任第一年提出了31項法案，其中6項已成功立法。這些法案主要涉及教育、小商家、精神健康和女性權益等民生方面。其辦公室去年還主辦和協辦了50余場社區活動。