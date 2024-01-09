全美海外華人春晚義演2月10日登場

2024全美海外華人春晚「戲曲之夜」大型義演將於2月10日(周六)下午2時至5時在新澤西美國夢(American Dream)商城的演播大廳舉行。(記者邢易霖 / 攝影)

2024全美海外華人 春晚「戲曲之夜」大型義演將於2月10日(周六)下午2時至5時在新澤西美國夢(American Dream)商城的演播大廳舉行。此次演出以「戲曲」為主題，將呈現多首經典戲曲劇目，活動還將集聚全美八大州的社團和演員，共同為海外的華人華僑呈現精彩的文藝匯演。

全美華人僑團聯合會主席牛紅表示，主辦方從去年9月份開始準備全美海外華僑春晚，春節是全球華人的重要節日，傳載著豐富的歷史文化內涵和深厚的民俗傳統。此外，去年2月2日紐約州議會通過法案將農曆新年作為法定假日，聯合國 也在不久前通過決議將農曆新年定為聯合國假日，這對海內外華僑來說具有非常重要的裏程碑意義，是一個值得慶祝的日子。

她指出，今年秉承聯合會的傳統，今年演出的主題以傳統文化「戲曲」為主，讓更多在美的華僑同胞感受到祖籍國的溫暖，同時通過精彩演出和文化交流，讓海外僑胞更加團結，充分展現華人社群的多元和諧，傳承和弘揚瑰寶的中國文化，一同迎接新一年的吉祥、和平與繁榮。

主辦方華語電視台台長王棟與總導演崔婕介紹各個州的專業演員和組織的情況，以及活動的主要節目。他們表示，今年將會有越劇、豫劇、黃梅戲等中國各地的曲藝表演。包括著名的戲曲「遊園驚夢」、「貴妃醉酒」和「女駙馬」等經典劇作。他們感謝各個僑團的僑領給予大力支持，呼籲華人積極參與。

本次活動由全美華人僑團聯合會、億嘉國際集團和川譜餐飲集團共同主辦。活動還受到美國國家可持續發展中心、天樂文化基金會、烏蘭察布區域經濟合作局、美南江蘇總會、亞裔聯盟、小金人電影節 、休斯頓河南 同鄉會、休斯頓華人協會、揚州市公共外交協會、美南福建同鄉會、中國揚州市歸國華僑聯合會、全美山東同鄉會聯合總會等非營利組織的大力支持。