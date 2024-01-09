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8大道髒亂 莊文怡開治理會議

記者胡聲橋／紐約報導
8大道髒亂差，急需治理。(記者胡聲橋 / 攝影)
8大道髒亂差，急需治理。(記者胡聲橋 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道人行道長期被大量各類攤販以及違規商家占據，污水橫流，行人難以通過，其髒亂差廣受詬病，衍生的眾多問題也早已成為眾矢之的，清潔治理8大道已刻不容綬。43區新科市議員莊文怡(Susan Zhuang)將攜手紐約華人聯合會，於12日(周五)舉行社區會議，傾聽民意，商議對策，他們邀請所有關心8大道社區的居民積極參加會議。

8大道小商販以前就有沿人行道擺攤的習慣。新冠疫情以來，這些小攤販不僅沒有收斂，更有變本加厲的趨勢，作為紐約華人重要家園之一的8大道的各種問題日趨嚴重，眾商家擺出的商品和貨架大大超過法律規定的尺寸，海鮮店前污水橫流，小攤販有恃無恐，擠滿了人行道，最過分的是，有的商販甚至將貨攤擺到了馬路邊的停車位上。

市交通局曾對8大道實施了第一期安全升級改造，在8大道多個繁華路口的人行道拓寬路沿，構成過街安全島。意想不到的是，這些本是為了行人安全而專設的安全島，竟也被攤販占據，成了他們擺攤賣貨的地方。

針對8大道的無序現狀，莊文怡上任伊始，就把居民關注的8大道和86街髒亂差問題放到工作議程的重要位置，並定於12日(周五)下午2時，在位於55街813號的海悅大酒樓三樓舉行8大道社區會議，傾聽大家的訴求，討論解決方案。莊文怡說，她誠邀所有關心八大道社區的民眾與會，她希望居民、商家、屋主和小販各方暢所欲言，發表看法，然後她將在尊重絕大多數人意見和要求的情況下，制定下一步行動計畫。

莊文怡說，她的辦公室目前設有專人負責選區的衛生問題，該專員在接到民眾反映的髒亂差問題後，會天天與市清潔局聯繫做出快速反應。她也呼籲選區民眾看到髒亂差問題後，可撥打其辦公室中文熱線電話(929)502-0491反映，也可將相關問題和照片發電郵給她，她的電郵是[email protected]

8大道 華人 布碌崙

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