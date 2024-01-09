松柏之家領導人計畫 培養高中生

松柏之家董事會主席李宗保(左四)和參加青年計畫的學生一起合影留念。(松柏之家提供)

松柏之家多元化社區服務中心將舉辦為期八周的「青年領導人計畫」(Youth Leadership Program)，著眼於培養高中學生的領導才能，幫青少年盡早制定職業計畫，並協助他們尋找暑期工作。

這個「青年領導人計畫」將於3月2日至4月20日，每周六下午1時至3時間，在位於布碌崙 (布魯克林 )班森賀的松柏之家多元化社區服務中心舉行，一共八期。該計畫特別歡迎高中生，尤其是11和12年級的同學報名參加。松柏之家到時將邀請醫療、會計、社會服務等不同行業的專家到場作講座，介紹各個行業的素質要求、教育背景、行業現狀和職業路徑，讓學生通過從業人員的介紹，對各主要行業有一些基本了解。

松柏之家行政總裁陳偉儀介紹，今年已經是他們連續第三年辦「青年領導人計畫」。為了把這個活動辦得更出色，除了八次講座外，他們還增加了四個項目，包括公共演講、社會服務、急救培訓和藝術欣賞。松柏之家計畫到時邀請議員為同學講公共演講的技巧和經驗，邀請醫院急救人員到現場為同學作急救演示和手把手培訓，他們還將帶領同學深入社區，通過掃街和掃公園等活動來服務社區和了解社區，他們預定的社會服務時間是15小時。除此以外，活動方還將組織同學到MoMA參觀，提高他們的藝術欣賞能力和修養。

陳偉儀說，從根本上講，他們希望通過這個「青年領導人計畫」提升孩子們的領導人素質和價值觀，培養孩子們堅毅、勇敢、關愛他人和有責任感的品質。具體而言，他們會幫助孩子們申請暑期工作、還會幫助同學構建履歷，為申請大學未雨綢繆。

松柏之家歡迎11和12年級的高中生踴躍報名參加這個項目。不過，因為每期只招收學生20多人，名額有限，他們每年都會做一定的篩選。報名截止日期是2月17日，報名地址是布碌崙西七街1409號，報名電郵：[email protected]，松柏之家的網址是：homecrest.org