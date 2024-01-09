學齡兒童減少 華埠啟蒙學校傳關閉

近日有消息稱，服務社區超過40年的華埠啟蒙學校有可能會結業，但校方目前尚未證實這個消息。圖為啟蒙學校大門。(記者許君達／攝影)

根據多名社區人士反饋，歷史悠久的曼哈頓華埠 啟蒙學校計畫結業。不過，校方目前尚未證實這個消息。

大華埠民權聯盟成員王鏑近日在社群平台透露啟蒙學校即將結業的消息。他表示，他相識的一些學校舊生最近收到通知，邀請他們回校聚會，原因是學校將要關閉。華埠社區人士宋穎也表示至少在兩周前就聽到了相關說法，但她記不清消息來源了。

華埠啟蒙學校位於曼哈頓勿街(Mott St.)180號，由非營利機構匡濟會於1981年創辦，致力於為三至五歲兒童提供免費的雙語文化學前教育，同時也為有需要的華人新移民家庭 聯絡社區資源和服務。目前，啟蒙學校官方網站依舊可以打開，但網站內的信息極少，公開內容僅有簡短的學校簡介。校方在接到詢問電話後，則未對結業傳聞予以明確回應，僅表示「需要與管理層溝通才能給予答覆」。

王鏑表示，自己雖然尚未能證實學校結業是否確有其事，但他對這個結果並不感到意外。因為「這座學校的命運幾乎就是整個華埠社區的縮影」，年輕人紛紛出走、留下的人口老齡化嚴重，沒有了學生，學校自然也很難繼續維持。

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟也證實了這種說法。他表示，華埠地區學齡兒童減少導致學校或教育機構經營困難的問題已存在多年，而在疫情之後，學生習慣了在家上課，放學後還願意去學校補習語言的學生就更加有限。不僅啟蒙學校缺少學生，就連華埠最富盛名、由中華公所直接運營的華僑學校近年來也面臨很大的困難。

除了生源減少外，華埠啟蒙學校去年還曾遭遇一場嚴重打擊。去年9月初，服務學校長達35年的副校長陸瑞英在華埠的街道上被一輛車撞倒後不幸遇難。陸瑞英終生未婚，全身心投入學校的工作和社區服務事業，一直是維持學校運營管理的重要力量。