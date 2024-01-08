反向海淘紅火 華人褒貶不一

許多華人從中國購買物品，然後運到美國。（圖／Hailey提供）

近來，一種新的購物現象在美國華社顯現，那就是「反向海淘」：許多華人 從中國大陸購買物品，然後運到美國；在華人眾多的紐約，這一趨勢愈發明顯，從小零件到衣物、食品，慢慢延伸到家具等大件，種類繁多；業者表示，「反向海淘」可能會愈來愈熱，但也有消費者說因為無法退貨而備受困擾。

多年從事中美轉運生意的王經理表示，「反向海淘」大概從2020年開始逐漸升溫，近期更是愈發熱門；而且商品種類也從衣物、食品等小件逐漸發展為家具等大件商品，「家具轉運是目前比較受歡迎的一種，美國家具價格昂貴，款式單一，而中國的便宜，款式也有更多選擇，比較好搭配。」他表示，「反向海淘」可能會愈來愈熱，「我們做這行，能感覺得出來」。

已經有多年海淘經驗的于Alyson說，因為海運省下不少錢，「一開始是苦於買不到一些特色物品，比如艾灸盒、艾草還有各類中式茶具，國內買更划算」，於是她從七年前開始，慢慢從中國大陸購物，然後轉運到美國；再後來她又養了寵物狗，「我常常想打扮他們，但是這裡一件狗毛衣要40刀，我也開始從中國買了」。

在紐約讀大學的林小姐說，由於疫情 期間無法回國，開始嘗試海淘，「我喜歡Cosplay，但是這裡的衣服選擇少，中國選擇多，而且便宜」；她也買了在這裡難以購買到的中文書和當時出國沒有帶來的蠶絲被，以及一些中國特色的零食，「整體來說，性價比不錯」。

然而，亦有一些海淘者表示他們的經歷與前者不同。吳Hailey說，她對最近反向海淘的衣服，滿意率愈來愈低，「主要問題就是，圖片和實物不一致，比如用料可能差很多，或者碼數不對」，她表示，因為沒法退貨，最後也浪費不少錢。