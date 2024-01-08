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迎春節 華埠將辦炮竹文化節、大遊行

記者許君達／紐約報導
美國繁榮華埠總會將在農曆新年期間在華埠舉辦兩場節慶活動。(記者許君達／攝影)
美國繁榮華埠總會將在農曆新年期間在華埠舉辦兩場節慶活動。(記者許君達／攝影)

美國繁榮華埠總會近日在華埠舉辦發布會，宣布農曆新年期間將在曼哈頓華埠分別舉辦兩場慶祝活動。其中2月10日(周六)大年初一將舉辦新春炮竹文化節，2月25日(周日)將舉辦第26屆新春愛心大遊行。並歡迎華人社區組織或個人積極參與。

繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，組織活動的目的始終不變，就是希望集結整個華人社區的力量，共同向美國主流社會以及第二甚至第三代華人推廣中華文化。經過多年的堅持，華埠的農曆新年慶祝活動已成為整個美國東海岸地區最有規模和影響力的華人新春慶典活動。而華埠本來也已經是紐約最著名的旅遊景點之一，農曆新年期間熱鬧的節慶活動更有助於吸引更多各族裔遊客前來觀光消費。

市議員馬泰(Christopher Marte)表示，這項傳統延續了26年，現已成為華埠的一大「品牌」。市長辦公室社區事務部門副局長顧雅明也也表示，新年的大遊行是華埠重要的社區符號，有必要將其傳承下去。華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，未來的目標應該是讓曼哈頓華埠能在世界地圖上擁有自己的一席之地，而盛大的節慶活動便是推廣這種影響力的重要手段。此外，華埠地區僑界代表蘇煥光、陳鍵榕、傅先清等也出席了發布會。

炮竹文化節的具體時間為2月10日上午11時至下午2時30分，地點為羅斯福公園(SDR Park)；大遊行的時間為2月25日下午1時至3時30分，具體路線尚待公布。主辦方表示，遊行歡迎舞龍舞獅、中西舞蹈、古董車及超級跑車等團隊參與，歡迎華人企業、僑團、機構、團體等積極報名。詳詢(917)660-2402或[email protected]

華埠 華人 曼哈頓

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