追尾事故待調查 曼哈頓地鐵恢復正常營運

曼哈頓地鐵追尾事故現場搶修工作已完成，地鐵1/2/3線恢復正常運營。圖為工作人員在事故現場緊急處置。(MTA提供)

大都會 運輸署(MTA )7日凌晨發布官方消息，稱此前發生追尾和脫軌事故的地鐵 1號線96街車站搶修工作已經完成，地鐵1/2/3線從7日起已完全恢復了正常運營。

地鐵1號線4日下午突發意外事故，一列因故障停在軌道上的空車被後方正在出站的載客列車追尾，導致24人受傷，後方列車至少一節車廂脫軌。幸好因出站車速較慢，未造成更嚴重的悲劇。

事故發生後，地鐵1/2/3線的運營受到了嚴重的影響，曼哈頓區域內的線路大規模停運或繞行，其中由於2號線借道4/5線的路由，因而也導致了4/5號線出現延誤情況。MTA方面表示，經過近三天的搶修，兩列事故車輛被移出隧道，工人也檢查並修復了因列車脫軌而損壞的軌道、供電設施以及隧道內的其他基礎設施。

根據此前的報導，市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)透露導致被撞列車異常停留在隧道內的原因，可能是該車的緊急制動系統遭到人為破壞。而據「紐約每日新聞」引述MTA內部人士的消息，遭到破壞的列車前半部分失去電力，使與列車相連的信號控制系統未能偵測到進入區間並臨時停車的列車。由於這個原因，後方的列車所看到的出站信號為綠燈，未能及時收到停車指令。不過，目前尚未有官方消息證實這些說法，造成追尾的原因依舊在調查中。

目前，國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)已介入調查，該委員會主席霍門迪(Jennifer Homendy)稍早前曾表示，目前掌握的情況還不能下結論為「人為失誤」。此外，國家運輸安全委員會也呼籲所有目擊者提供事故當時的照片或影片，發送電郵至[email protected]。