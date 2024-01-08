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歡慶三王節 華人基金會送暖500弱勢童

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約市長辦公室、市警局及愛心接力基金會共同舉辦了「繽紛冬季」活動，共同慶祝三王節。(愛心接力基金會提供)
紐約市長辦公室、市警局及愛心接力基金會共同舉辦了「繽紛冬季」活動，共同慶祝三王節。(愛心接力基金會提供)

為紀念三王節(Día de Reyes)，紐約市長辦公室、市警局及愛心接力基金會日前共同舉辦了「繽紛冬季」(Winnter Wonderland)活動，約有500名來自紐約庇護所的各族裔孩童及其家庭受邀參加，精心挑選他們鐘愛的玩具，現場亦設家鄉美食滿足他們的節日味蕾。

每年聖誕節、新年過後的1月6日，是西班牙以及其他西語裔國家盛大的傳統節日三王節，也是孩子們最期盼的佳節之一。紐約市長辦公室、市警局攜愛心接力基金會，為此共同舉辦了此次活動。市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉、市長移民辦公室副局長米歐(Miosotis Munoz)、市長辦公室移民服務處主任李麗、愛心接力基金會聯合創始人韋一(Alan Way)、姚南(Frank Yao)以及眾多志願者等參與了此次活動。

作為此次活動唯一的非盈利機構主辦方，姚南表示，來美30年，看著紐約市發展愈來愈好，但還是有很多需要幫助的弱勢群體。自全球疫情爆發以來，愛心接力基金會的前身「紐約愛心團隊」工作在救援第一線，先後向美中各大醫院、醫護人員、公益組織等提供大量個人防護裝備以及救援物資，而隨著疫情的變化，基金會創始人意識到每位社區民眾所面臨的挑戰，以此催生並建立了非盈利組織「愛心接力基金會」的決心，旨在援助服務不足的社區。

姚南介紹，目前基金會最主要的兩個項目分別是「微笑玩具」和「愛心項鏈」項目。其中，「微笑玩具」項目已經得到了慈善家和志願者的堅定支持，基金會也與多個組織建立了合作夥伴關係，在疫情期間讓愛心玩具給孩子們和他們的家庭帶來歡樂。此次活動也是基金會在2024年第一場走進社區的慈善活動。

紐約市長辦公室、市警局及愛心接力基金會共同舉辦了「繽紛冬季」(Winnter W...
紐約市長辦公室、市警局及愛心接力基金會共同舉辦了「繽紛冬季」(Winnter Wonderland)活動，為500名來自紐約庇護所的各族裔孩童及其家庭送上玩具，共同慶祝三王節。(愛心接力基金會提供)

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