法拉盛獅子會年會 慶分會成立101年
國際獅子會法拉盛分會(8468)6日在皇后區法拉盛的紐約華僑文教中心舉辦年會，慶祝分會成立第101年。活動中，成員們共同回顧分會的發展歷程，承諾未來將舉辦更多活動、積極投入社區服務，關懷弱勢群體，促進華人社區發展。
活動在國際獅子會District 20-K1區長安東尼奧(Robles Antonio)的見證下，現任會長吳黃景與卸任會長陳國鐘完成分會交接儀式。
吳黃景表示，此次活動也是一個小型的募款會，所籌得的款項將用於支持社區服務和公益活動。去年該分會致力於青少年輔導和環境保護，夏季期間組織高中生參與淨灘，培養環保意識。
新的一年該分會將繼續投身環保工作，並啟動「飢餓協助」計畫，為新移民提供食物，幫助他們更好融入當地生活。吳黃景說，該會將更積極投入社區服務，重視和關懷弱勢群體。
前任會長陳國鐘回顧該會歷史，表示獅子會法拉盛分會之前有更多外族裔，隨著社區變遷，目前已轉變為一個以華人為主的組織。他希望在吳黃景的帶領下，有更多的華人加入獅子會，融入社區文化，並共同發揚國際獅子會的精神。
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教中心主任陳永豐、世界華人工商婦女企管協會新澤西分會會長吳思瑩、僑務顧問翁雅琳、紐約州首府區台灣同鄉會會長吳祚昱和台灣會館老人中心會長紀慶華等嘉賓與會。
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