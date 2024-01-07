法拉盛獅子會年會 慶分會成立101年

國際獅子會法拉盛分會(8468)於6日在華僑文教中心舉辦年會慶典，慶祝該分會成立第101年。(記者邢易霖 / 攝影)

國際獅子會法拉盛 分會(8468)6日在皇后區法拉盛的紐約華僑文教中心舉辦年會，慶祝分會成立第101年。活動中，成員們共同回顧分會的發展歷程，承諾未來將舉辦更多活動、積極投入社區服務，關懷弱勢群體，促進華人 社區發展。

活動在國際獅子會District 20-K1區長安東尼奧(Robles Antonio)的見證下，現任會長吳黃景與卸任會長陳國鐘完成分會交接儀式。

吳黃景表示，此次活動也是一個小型的募款會，所籌得的款項將用於支持社區服務和公益活動。去年該分會致力於青少年輔導和環境保護，夏季期間組織高中生參與淨灘，培養環保意識。

新的一年該分會將繼續投身環保工作，並啟動「飢餓協助」計畫，為新移民提供食物，幫助他們更好融入當地生活。吳黃景說，該會將更積極投入社區服務，重視和關懷弱勢群體。

前任會長陳國鐘回顧該會歷史，表示獅子會法拉盛分會之前有更多外族裔，隨著社區變遷，目前已轉變為一個以華人為主的組織。他希望在吳黃景的帶領下，有更多的華人加入獅子會，融入社區文化，並共同發揚國際獅子會的精神。