我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

法拉盛獅子會年會 慶分會成立101年

記者邢易霖 / 紐約報導
國際獅子會法拉盛分會(8468)於6日在華僑文教中心舉辦年會慶典，慶祝該分會成立第101年。(記者邢易霖 / 攝影)
國際獅子會法拉盛分會(8468)於6日在華僑文教中心舉辦年會慶典，慶祝該分會成立第101年。(記者邢易霖 / 攝影)

國際獅子會法拉盛分會(8468)6日在皇后區法拉盛的紐約華僑文教中心舉辦年會，慶祝分會成立第101年。活動中，成員們共同回顧分會的發展歷程，承諾未來將舉辦更多活動、積極投入社區服務，關懷弱勢群體，促進華人社區發展。

活動在國際獅子會District 20-K1區長安東尼奧(Robles Antonio)的見證下，現任會長吳黃景與卸任會長陳國鐘完成分會交接儀式。

吳黃景表示，此次活動也是一個小型的募款會，所籌得的款項將用於支持社區服務和公益活動。去年該分會致力於青少年輔導和環境保護，夏季期間組織高中生參與淨灘，培養環保意識。

新的一年該分會將繼續投身環保工作，並啟動「飢餓協助」計畫，為新移民提供食物，幫助他們更好融入當地生活。吳黃景說，該會將更積極投入社區服務，重視和關懷弱勢群體。

前任會長陳國鐘回顧該會歷史，表示獅子會法拉盛分會之前有更多外族裔，隨著社區變遷，目前已轉變為一個以華人為主的組織。他希望在吳黃景的帶領下，有更多的華人加入獅子會，融入社區文化，並共同發揚國際獅子會的精神。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張俊裕、紐約華僑文教中心主任陳永豐、世界華人工商婦女企管協會新澤西分會會長吳思瑩、僑務顧問翁雅琳、紐約州首府區台灣同鄉會會長吳祚昱和台灣會館老人中心會長紀慶華等嘉賓與會。

現任會長吳黃景(左)與卸任會長陳國鐘(右)完成分會交接儀式。(記者邢易霖 / 攝...
現任會長吳黃景(左)與卸任會長陳國鐘(右)完成分會交接儀式。(記者邢易霖 / 攝影)

華人 法拉盛 老人中心

上一則

紐約皇后區48歲華男失蹤 警籲提供線索協尋

下一則

曼哈頓地鐵相撞事故 聯邦要查

延伸閱讀

紐約皇后區48歲華男失蹤 警籲提供線索協尋

紐約皇后區48歲華男失蹤 警籲提供線索協尋
法拉盛攤販備戰 迎紐約首場降雪

法拉盛攤販備戰 迎紐約首場降雪
紐約地鐵7號線新增華語廣播 乘客驚喜 MTA：臨時措施

紐約地鐵7號線新增華語廣播 乘客驚喜 MTA：臨時措施
倒車掛錯檔 寶馬飛墜入兩牆間

倒車掛錯檔 寶馬飛墜入兩牆間

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊