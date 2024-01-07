紐約市久不見降雪 市民不減外出熱情

風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)

已經連續700日沒下過雪的紐約市 ，6日迎來今冬的首場降雪，預計會持續至今(7)日晚，市區最高溫度維持在華氏30度左右，沿海地區已經拉響洪水 警報。

自2022年2月以來，紐約市已經許久沒有「酣暢淋漓」地降下一場大雪；雖在去年3月曾有過短暫地飄雪，但積雪量不足0.1吋，未被視為常規的「降雪天」。這持續近兩年的紀錄在6日被打破，全市五大區都可見降雪，但由於溫度不夠低，在夜間雪轉為雨水，但根據預報，7日白天將重新變為降雪。

在曼哈頓華埠 和皇后區法拉盛，街頭行人在趕路的同時看見許久未見的降雪，也忍不住拿起手機拍攝。冒雪在華埠明爐燒臘華豐快餐店排隊的李Michael興奮表示，已經很久不曾見到紐約這麼爽快地下大雪，哪怕要淋雪等餐，也完全不覺得有何不便。同他一樣的還有二十餘位食客，同樣邊排隊邊拍照，遠看真是華埠雪景中的一道奇特風景。

據國家氣象局(National Weather Service)預測，雖然紐約市大雪紛飛，但氣溫較穩定，維持在華氏30度左右，氣象專家表示，紐約市若想打破一吋積雪線，還有一定難度，民眾更多可見到雨雪交加的濕潤。