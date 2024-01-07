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紐約市久不見降雪 市民不減外出熱情

記者張心／紐約報導
風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)
風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)

已經連續700日沒下過雪的紐約市，6日迎來今冬的首場降雪，預計會持續至今(7)日晚，市區最高溫度維持在華氏30度左右，沿海地區已經拉響洪水警報。

自2022年2月以來，紐約市已經許久沒有「酣暢淋漓」地降下一場大雪；雖在去年3月曾有過短暫地飄雪，但積雪量不足0.1吋，未被視為常規的「降雪天」。這持續近兩年的紀錄在6日被打破，全市五大區都可見降雪，但由於溫度不夠低，在夜間雪轉為雨水，但根據預報，7日白天將重新變為降雪。

在曼哈頓華埠和皇后區法拉盛，街頭行人在趕路的同時看見許久未見的降雪，也忍不住拿起手機拍攝。冒雪在華埠明爐燒臘華豐快餐店排隊的李Michael興奮表示，已經很久不曾見到紐約這麼爽快地下大雪，哪怕要淋雪等餐，也完全不覺得有何不便。同他一樣的還有二十餘位食客，同樣邊排隊邊拍照，遠看真是華埠雪景中的一道奇特風景。

據國家氣象局(National Weather Service)預測，雖然紐約市大雪紛飛，但氣溫較穩定，維持在華氏30度左右，氣象專家表示，紐約市若想打破一吋積雪線，還有一定難度，民眾更多可見到雨雪交加的濕潤。

正因為這種混合的雨雪天，當局6日也針對布碌崙(布魯克林)、史泰登島和皇后區南部沿海地帶發布洪水預警，並將持續至7日早上。長島也同樣是類似的狀況，紐約市北部則是有暴雪預警，部分地區降雪量可達八吋；州長霍楚(Kathy Hochul)6日下午再發極端天氣預警，提醒州民注意交通安全、預防停電風險。

紐約市大雪紛飛，但氣溫較穩定，維持在華氏30度左右。(記者張心／攝影)
紐約市大雪紛飛，但氣溫較穩定，維持在華氏30度左右。(記者張心／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
不少食客冒雪在華埠餐館前排隊購餐，難掩降雪的興奮。(記者張心／攝影)
不少食客冒雪在華埠餐館前排隊購餐，難掩降雪的興奮。(記者張心／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
華人聚集區曼哈頓華埠昨日降雪量較大。(記者張心／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
紐約市6日飄雪，法拉盛街頭人潮不減。(記者邢易霖／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)
風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)
風雪中匆匆趕路的華埠居民。(記者張心／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)
已經連續700日沒下過雪的紐約市6日終於見到降雪。(記者張心／攝影)

紐約市 華埠 洪水

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