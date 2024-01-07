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曼哈頓地鐵相撞事故 聯邦要查

記者劉梓祁／紐約報導
搶修人員緊急處理事故現場，目前線路服務部分恢復。(MTA提供)
搶修人員緊急處理事故現場，目前線路服務部分恢復。(MTA提供)

曼哈頓上西區地鐵1、2、3號線96街車站(96th Street Station)日前發生列車相撞及脫軌事故，造成近30人受傷和地鐵服務短暫癱瘓；初步調查顯示，事故或與涉事列車剎車故障有關，聯邦安全部門已介入調查。

國家運輸安全委員會(National Transportation Safety Board)表示，聯邦交通安全調查員將對紐約市的地鐵運營進行全面檢查，以響應本次列車碰撞和脫軌事故，避免類似事故再次發生。

委員會主席霍曼迪(Jennifer Homendy)表示，該事故是曼哈頓地區在過去逾一個月內的第二起「嚴重地鐵事件」，引起聯邦關注。去年11月29日，一名大都會運輸署(MTA)鐵路工作人員在完成鐵路安全標誌工作時被火車拖行並喪生。

霍曼迪在碰撞事故現場說，在37天內發生兩起交通事故「不是常態」，為此相當聯邦關注紐約地鐵系統安全，並發起針對所有線路的檢查，範圍涵蓋管理和監督方式。

當局表示，運輸安全委員會在安全審查中通常會調查涉事企業的運營和安全協議。 MTA首席安全官華倫(Patrick Warren)指，將配合本次調查行動，並認為本次脫軌意外為「罕見事件」。他表示，城市地鐵線路每年安排270萬趟列車行程、行駛3.45億哩，證明紐約交通具備安全性和調整能力。

據MTA，本次「低速碰撞事故」發生在4日下午3時前後，當時一輛載有數百名乘客的列車在軌道轉換處撞上了另一列已經停運的空車。事故發生前，停運列車上的工作人員曾嘗試維修由惡意觸發緊急剎車造成的損壞。霍曼迪表示，維修員在重置大部分剎車後，在將列車開往240街的車場時發生了碰撞。

運輸安全委員會表示，當前沒有發現事故原因的跡象。市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)早前表示，事故發生時載客列車有綠燈通行權限，但空載列車則沒有，促使碰撞發生。據悉，事發時空車曾嘗試激活剎車，但工作人員無法重置其中一節車輛的緊急剎車。

霍曼迪強調，MTA 地鐵系統沒有可以幫助調查人員的攝像頭和數據記錄器。

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