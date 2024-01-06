2華裔藝術家 13日偶戲演繹長者移民故事

袁鳳蘭(左)和鄭淑芸(右)。(松柏之家提供)

活躍於紐約市的兩名華裔 藝術家，將於13日(周六)在布碌崙 (布魯克林)松柏之家班森賀社區服務中心內，舉辦名為「序曲」(第二部)的偶戲藝術表演，故事靈感源自於該中心退休長者的真實移民 故事；該場演出面向公眾免費觀看，但需向松柏之家提前索取入場券。

據悉，這齣戲由偶戲藝術家鄭淑芸(Spica Wobbe)、以及舞蹈家袁鳳蘭(Margaret Yuen)攜手完成，兩人在各自的專業中都有豐富的經驗，最早於2018年便開始合作；他們每周都會聚集在松柏之家中心參與藝術課，從中結識其他長者，在交流過程中，對五名長者的移民故事有感而發。

受到啟發的兩人決定將這些故事寫成一篇完整的故事，並透過物件、光影和音樂舞蹈的結合展示在舞台上；該作品不僅能讓在美國的華人接觸到偶戲文化，相信很多人也會沈浸在貼切的移民故事中，產生很深的共鳴，對於自身故事被演繹出來的長者們，意義更甚。

據主辦方介紹，來自台灣的鄭淑芸於2000年移民美國，2003年自紐約大學戲劇教育專業畢業後，從事偶戲創作和教學，2014年獲得紐約大學模範教學獎，她的偶戲作品曾在世界各地的偶戲節呈現；2011年成立雙重影像實驗工作室(Double Image Theater Lab)後，三度獲得吉姆漢生基金會(Jim Henson Foundation)的獎助，同時也獲獎無數。

在美中兩國之間受教育的袁鳳蘭，則是紅綢舞蹈團(Red Silk Dancers)的創始人兼藝術總監，數十年來致力於推廣中華文化和舞蹈；她1981年獲得美華藝術協會頒發的「藝術奉獻獎」，另在1989年也獲當時的曼哈頓區長授予她「美國華裔藝術先驅」的稱號。