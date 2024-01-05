曲怡文 表彰62分局局長劉志強

布碌崙8大道州參議員曲怡文辦公室的代表日前與當地華人領袖造訪市警62分局。(曲怡文團隊提供)

布碌崙 (布魯克林)8大道 州參議員曲怡文辦公室的代表日前與當地華人 領袖造訪市警62分局，就近期選區內頻發的身分盜竊問題，與局長劉志強進行探討和個案分享，希望能有更好的應對措施。

3日下午，曲怡文辦公室和社區領袖包括馮錦峰、陳維安、曾灼陽等人現身62分局，舉辦一場簡單的警民午餐聚會，對在場的警員們表達了感激之情；隨後，辦公室也向劉志強、62分局社區事務部警探Stephen Agosta頒發嘉獎表彰，兩人在各自的工作崗位上都有傑出表現。

「劉局長上任剛好一年，我們看到他非常注重與華社的溝通，此舉對改善警民關係尤為重要」，陳維安表示；馮錦峰則說，劉志強在社區安全上作出的貢獻，居民都有目共睹，班森賀的治安在他的管理下，令很多華人都感到安心。

雖當日曲怡文未能親自出席，但一名職員代為表示，社區治安是她最為重視的課題，感謝劉志強過去一年在維護治安、以及良好警民關係上所作出的努力，當然這其中也要感謝全體的警員；曲怡文過去便屢次強調，在201初中校園霸凌事件以及後續的毆打案件中，有賴於62分局願意和其辦公室密切溝通，社區的聲音才能傳遞出去，並感覺受到重視。