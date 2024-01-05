我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

曲怡文 表彰62分局局長劉志強

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙8大道州參議員曲怡文辦公室的代表日前與當地華人領袖造訪市警62分局。(曲怡文團隊提供)
布碌崙8大道州參議員曲怡文辦公室的代表日前與當地華人領袖造訪市警62分局。(曲怡文團隊提供)

布碌崙(布魯克林)8大道州參議員曲怡文辦公室的代表日前與當地華人領袖造訪市警62分局，就近期選區內頻發的身分盜竊問題，與局長劉志強進行探討和個案分享，希望能有更好的應對措施。

3日下午，曲怡文辦公室和社區領袖包括馮錦峰、陳維安、曾灼陽等人現身62分局，舉辦一場簡單的警民午餐聚會，對在場的警員們表達了感激之情；隨後，辦公室也向劉志強、62分局社區事務部警探Stephen Agosta頒發嘉獎表彰，兩人在各自的工作崗位上都有傑出表現。

「劉局長上任剛好一年，我們看到他非常注重與華社的溝通，此舉對改善警民關係尤為重要」，陳維安表示；馮錦峰則說，劉志強在社區安全上作出的貢獻，居民都有目共睹，班森賀的治安在他的管理下，令很多華人都感到安心。

雖當日曲怡文未能親自出席，但一名職員代為表示，社區治安是她最為重視的課題，感謝劉志強過去一年在維護治安、以及良好警民關係上所作出的努力，當然這其中也要感謝全體的警員；曲怡文過去便屢次強調，在201初中校園霸凌事件以及後續的毆打案件中，有賴於62分局願意和其辦公室密切溝通，社區的聲音才能傳遞出去，並感覺受到重視。

華人 布碌崙 8大道

上一則

紐約客談╱移民非小事 投資需謹慎

下一則

碰瓷？搶車位未果 法拉盛女稱受傷索賠

延伸閱讀

布碌崙華裔男子酒駕並攜帶數十磅大麻 紐約上州被捕

布碌崙華裔男子酒駕並攜帶數十磅大麻 紐約上州被捕
華人攜外族裔居民示威 反對貝瑞吉遊民所建案

華人攜外族裔居民示威 反對貝瑞吉遊民所建案
盜竊大麻涉槍殺屋崙越裔警 27歲兇嫌被捕

盜竊大麻涉槍殺屋崙越裔警 27歲兇嫌被捕
中美會計師協會年度慶典 展望未來

中美會計師協會年度慶典 展望未來

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
2023年紐約州人口流失數量位列全美第一，有將近21萬7000名紐約居民選擇離開。(記者張心／攝影)

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

2023-12-31 06:23
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個