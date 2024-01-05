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華人總商會籌款座談 挺李昌永、陳熠參選

記者邢易霖╱紐約報導
紐約華人總商會3日舉辦籌款座談會，支持李昌永(左六)和陳熠(左五)參選。(記者邢易霖╱攝影)
紐約華人總商會3日舉辦籌款座談會，支持李昌永(左六)和陳熠(左五)參選。(記者邢易霖╱攝影)

紐約華人總商會3日舉辦籌款座談會，支持皇后區民事法庭華裔法官李昌永參選皇后區遺產財產法庭法官，並同時支持參選人陳熠競選法拉盛第40選區州眾議員。座談會集聚社區人士和民代，旨在大力支持華人從政，努力為華人發聲，爭取更多權益和機會。

華人總商會會長徐洲表示，秉承商會的傳統，只要參選人對社區有利，對華人提供幫助，保證華人受平等對待，商會都會給予支持。希望可以從華人的利益點出發，考慮政策是否真正對華人有幫助，民選官員要反應民意、為民眾發聲，社區才會擁有更好的社會資源和治安。

榮譽會長徐家鵬在座談會上談論到，華人參政議政，可以提高華人在美國的社會地位，保護權益。李昌永在擔任民事法官期間為社區做出貢獻，若她成功當選遺產法官，將可對華人在處理權益上提供公平保障；陳熠雖然年紀輕，但深耕華人社區，了解移民的困難與問題。

李昌永則希望透過參選，在華社普及法律知識，幫助華人新移民了解申訴人的權益，也讓他們在積累財富的同時，能有更好的財產傳承觀念，使得遺產能按照當事人的意願分配。陳熠則認為該選區現任議員在教育、治安和經濟等方面所持觀點與華人利益不符，承諾當選，將致力於改善社區的治安狀況，協助華社提升地位。

華人 皇后區 移民

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