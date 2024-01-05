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給待產孕婦帶薪假 紐約盼創全美第一

記者和釗宇╱紐約報導
霍楚計畫給待產孕婦增加40小時的帶薪家事假，並取消部分健保計畫中有關孕期保健的自付額。(州長辦公室提供)
霍楚計畫給待產孕婦增加40小時的帶薪家事假，並取消部分健保計畫中有關孕期保健的自付額。(州長辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)4日公布第三部分州情咨文政見綱要，表示為降低新生兒和孕婦死亡率，州府計畫對待產孕婦增加40小時的帶薪家事假，並取消部分健保計畫中有關孕期保健的自付額；如果通過，紐約州將成為全美首個為孕婦提供帶薪家事假的州。

霍楚表示，根據聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)的最新數據，全美嬰兒死亡率從2021年到2022年增長3%，為20年來首次增長；她表示，美國的嬰兒和產婦死亡率在發達國家中名列前茅，更是澳洲和日本的超過十倍。

在紐約市，非洲裔和西語裔產婦死亡率最高；根據市衛生局的數據，2020年全市共有29例產婦死亡事件，其中12人為非洲裔， 9人為西語裔，亞裔和白人各有4人。

根據州情咨文政綱，州府計畫為待產孕婦提供40小時的帶薪假事假，讓孕婦可以在不必擔憂收入減少的情況下，按時進行必要的產檢。目前，孕婦只有在生產之後才能享有帶薪假事假。

霍楚說，根據科學研究，這一提案提高孕婦及新生兒的健康水準；如果通過，紐約州將成為美國首個為孕婦提供帶薪假事假的州；「我們認為，應當在生產之前就為孕婦提供照護，她們應該得到休息，並按時產檢。」

此外，霍楚還將在新財年預算中提案，取消紐約州免費健康保險醫療保健基本計畫(Essential Plan)和合格健康保險計畫(Qualified Health Plan)中孕婦保健相關的自付額；她表示，「此舉將幫助130萬參加基本計畫和合格健康保險計畫的民眾，產檢不需再付錢。」

其他政見還包括，擬允許孕婦在沒有家庭醫生推薦的情況下獲取助產士服務，對剖腹產的醫師實施更好的監管，培訓州府自殺熱線接線員處理孕婦精神健康求助，為低收入家庭提供便攜式嬰兒床等。

紐約州 霍楚 保險

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