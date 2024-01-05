逾7億元無證客照護支出 市府求償

市府對多間巴士公司提起訴訟，求償至少7億800萬元，補償過去20個月用於安置無證客的所有支出。(美聯社)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)和市府律師雷迪克斯(Sylvia O. Hinds-Radix)4日宣布，對17家給德州政府包車運送無證客 的巴士公司提起訴訟，求償至少7億800萬元，用於補償紐約市過去20個月來用於安置無證客的所有支出。

市府表示，自2022年春季以來，德州州長艾伯特(Greg Abbott)已承認協助將超過3萬3600名無證客送往紐約市，但運送無證客的巴士公司在接受德州政府數百萬元資金用來運輸無證客後，卻未承擔任何照護成本，違反紐約社會服務法律；本次訴訟不僅對已經發生的無證客照護支出求償，同時也要求被告承擔未來所有紐約市安置無證客的支出。

亞當斯在一份聲明中表示，「這些巴士公司沒有支付照護無證客的費用，已經違反州法，因此我們提訴要求賠償過去兩年來已經產生的7億多元無證客照護費用。」不過，市府並未列明，7億800萬元的求償額是如何算出來的。

根據訴狀，被告的巴士公司平均每運送一位無證客，可獲得1650元，該價位是紐約市至德州單程巴士平均票價的超過五倍。

州長霍楚(Kathy Hochul)也在聲明中支持訴訟，她表示，艾伯特是在用人命作為政治工具，「現在是時候讓那些協助運送無證客、助長危機的公司付出代價。」

亞當斯此前出台行政令，對運送無證客的巴士公司到站時間和地點做出限制，要求巴士公司在到達紐約市32小時之前通知市府，下車時間則被限制在工作日的早8時30分至中午12時，必須將無證客送至曼哈頓的規定接待處。

為規避新規，不少運送無證客的巴士公司選擇先將讓無證客在新州下車；新州州長墨菲(Phil Murphy)的發言人表示，新規出台後，無證客紛紛被送至新州捷運局(NJ Transit)錫考庫斯客運樞紐站，並安排無證客下車後自行搭乘通勤火車前往紐約。

不過，從今年3月至11月，市府也已經花費460萬元購買超過1萬9300張機票，將無證客送至其他城市；亞當斯發言人強調此舉與艾伯特的行為有所不同，因為艾伯特並未給無證客提供足夠的食物和水，而且市府提供的機票是根據無證客的意願選擇目的地。