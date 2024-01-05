紐約客談╱移民非小事 投資需謹慎

很難想像，曼哈頓近年來規模最為弘大的綜合地產項目「哈德遜廣場」(Hudson Yard)，竟然長時間拖欠著眾多散戶投資 者的錢。更令人無奈的是，這些華爾街巨鱷們精心設計的「局」並非低劣的「騙局」，連被套牢的投資者自己都承認，是合同中的「霸王條款」藏得太深，他們簽下了名字，也就意味著開發商並沒有違反任何法律。況且，人家從未說過要賴帳，一切都是「照章拖延」，讓你毫無辦法。

據了解，這並非個案，而是在美國投資移民 圈中較為普遍的灰色地帶。

移民中介在這樣的事件中理應負較大的責任，因為他們掌控著信息不對稱的優勢，卻並沒有將所有信息鴻溝為他們的客戶填平，甚至還可能故意挖坑讓投資者跳。不過，旁觀者也沒有理由用一句「誰叫你沒有提高警惕」的風涼話去簡單地指責受害者。因為所有走過這條路的人都會告訴你，在投資移民這個資訊和資源都高度壟斷的領域內，普通人別無所託，只能選擇徹底信任或者乾脆不做。而商家們自然也吃准了這一點，想方設法層層盤剝自不可避免。

移民是關乎美國國運的重要聯邦事務。然而至少在投資移民方面，聯邦機構卻爽做甩手掌櫃，幾乎完全沒有為這些未來的美國公民們提供可供信賴的權威指導。我們知道過分集權會造成權力尋租，而權力的過分分散同樣會造成資源的尋租。聯邦不管不問，地產商和移民中介之間自然會組成共同剝削弱勢消費者的聯盟。

移民之路不易。無論是技術移民、投資移民還是「走線 」移民，都需要付出高昂的財力、勞力或體力代價。願所有「美國夢」都能開花。