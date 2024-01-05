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9大道按摩院強暴案共犯被捕 面臨多項罪名

記者胡聲橋／紐約報導
9大道按摩院強暴案兩名嫌犯中的阿爾維(左)被逮捕。(警方提供)
9大道按摩院強暴案兩名嫌犯中的阿爾維(左)被逮捕。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)9大道按摩院強暴案第二名嫌犯，25歲的阿爾維(Mohammed Alwi)在警方多日的通緝下，於3日被捕；他與另一名嫌犯伊茲丁(Mohammed Izzeddin)，於去年12月23日進入布碌崙59街交9大道附近一處按摩院搶劫，並強暴了一名49歲的華裔婦女。

77分局警員3日中午大約12時20分在皇冠高地(Crown Heights)逮捕了阿爾維。警方稱，阿爾維住在卡納西(Canarsie)。阿爾維的同伙伊茲丁於12月29日被捕，他試圖推脫強暴指控，聲稱按摩院是一個賣淫場所，受害者是性工作者。

檢方指伊茲丁與阿爾維強暴了按摩院的一名華裔婦女，並搶走按摩院三名婦女身上的現金。監控錄像拍下兩名嫌疑人在按摩院附近走動的畫面，警方通過監控錄像確認兩人身分並予以通緝。

警方稱，伊茲丁住在貝瑞吉，距離發生強暴案的按摩院大概只有十個街區。他最初被勒令以2萬元保釋，但在阿爾維被捕後，伊茲丁在免保釋金的情況下獲釋。

阿爾維被指控強暴罪、搶劫罪、性虐待罪、非法監禁罪、強行觸摸罪、威脅罪、攻擊罪和騷擾罪等罪名。

9大道按摩院強暴案嫌犯阿爾維被逮捕。(警方提供)
9大道按摩院強暴案嫌犯阿爾維被逮捕。(警方提供)

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