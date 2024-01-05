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紐約市去年2000宗大麻店投訴 逾200人被捕

記者劉梓祁／紐約報導
米蘭達與莫利納公布去年執法數據。(記者劉梓祁／攝影)
米蘭達與莫利納公布去年執法數據。(記者劉梓祁／攝影)

在紐約市警(NYPD)日前公布2023年統計數據並指犯罪率下降後，市府警長辦公室(Sheriff's Office)4日公開部分來自去年的執法總結，顯示在超過2000宗關於非法大麻店的投訴中，有超過200人最終被捕。

此次工作總結在負責公共安全的副市長莫利納(Louis Molina)主持下進行。莫利納表示，警長辦公室自數年前起開始負責對市內大麻店進行檢查，並對非法店鋪進行執法，同時兼顧調查精神衛生、盜竊欺詐和無牌車輛等事務。

根據警長辦公室主管米蘭達(Anthony Miranda)，2023年內共對超過1400家大麻店進行檢查，導致211人被逮捕，且371張傳票和314份民事違規通知被發出。警長辦公室指，去年對違規店鋪的民事罰款總額超過5100萬元，並在收繳行動中查獲了價值超過2100萬元的非法產品。

米蘭達表示，打擊非法大麻店「非常必要」，並已聯同市警、消費者和工人保護局等部門組成聯合特遣隊，解決有關大麻的所有法律問題。他強調說，如今執法重點之一為蓄意包裝成兒童產品的非法大麻衍生商品。僅在2023年12月，警長辦公室便進行有135次合規檢查，導致23人被捕。

在上月，米蘭達亦與州眾議員李榮恩(Grace Lee)共同對曼哈頓下東城非法大麻店聚集街道進行突擊檢查，致2306個大麻預捲菸、248個大麻電子菸、56.9磅大麻和14.27磅大麻植株被收繳。儘管成人大麻使用早已合法，但由於牌照發放緩慢且非法市場廣大，有大量市民指發生在大麻店內的犯罪愈發頻繁。

市警數據顯示，在2023年前九個月內，共發生350起大麻相關抓捕。去年上半年，華埠地威臣街(Division St.)一號無牌大麻店，就收到地區檢察官辦公室信函，要求房東紐約崇正會對該店進行驅逐，但會方指進展並不順利。

米蘭達說，目前當局共記錄超過2000宗關於涉嫌非法經營的大麻店投訴，但強調其為「尚待調查指控」。他還表示，相信「隨著合法大麻店開業，非法店鋪會逐漸減少」，城市需在「確保合法大麻店運營和監管合規」間取得平衡。

大麻 華埠 眾議員

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